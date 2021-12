La VERDADERA razón por la que Juan Gabriel y Vicente Fernández no eran amigos; fue por culpa de Doña Cuquita

Dos ídolos importantes de la música regional mexicana fueron Vicente Fernández y Juan Gabriel, ambos pusieron en alto el nombre de México en todo el mundo, pero lo que pocos saben es que no eran buenos amigos.

Entre los interpretes existía una enemistad confirmada por Vicente Fernández, quien en alguna ocasión comentó durante una entrevista para Pati Chapoy en Ventaneando que existió una poderosa razón por la que no continuaron con una buena relación.

El intérprete de “Mujeres divinas”, dio a conocer que hace algunos años recibió la llamada de “El Divo de Juárez”, como era conocido Juan Gabriel, quien pidió a “Chente” una invitación al rancho “Los Tres Potrillos”, para conocer el inmueble y aprovechar para interactuar él.

El padre de Alejandro Fernández inmediatamente dijo que si a la petición del cantante, y avisó a todos incluyendo a su esposa, “Doña Cuquita” para que le ayudara a tener todo listo al recibirlo.

Al conocer que Juan Gabriel era vegetariano, la esposa de Vicente mandó llevar un exclusivo chef japonés para que preparara los mejores platillos y cautivar el paladar del intérprete de “Amor eterno”, “Abrázame muy fuerte", “La diferencia” y “El Noa Noa”, por mencionar algunos de sus temas.

Después de un rato de convivencia y al estar comiendo María del Refugio Abarca Villaseñor nombre real de la esposa de Fernández, cuestionó a Alberto Aguilar sobre sus creencias religiosas en especial si creía en Dios.

La respuesta de Alberto Aguilar Valadez fue sorprendente para los presentes, pues dijo “Ay güerita, yo creo en mí y solamente en mi”, desde ese momento “Doña Cuquita”, no tomó de la mejor manera la manera de contestar y decidió ya no seguir en la reunión y Vicente apoyó su decisión.

Pero esta no fue la única razón por la que Juan Gabriel y Vicente no tuvieron una buena relación, pues fue el jalisciense fue quien se negó a grabar un disco con el chihuahuense. Las razones fueron porque Vicente pensaba que el público no iba a tomar bien sus duetos o que los fans cuestionarían su acercamiento por otras razones.

No grabaron disco juntos. Especial

