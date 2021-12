Estos fueron todos los matrimonios que tuvo Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco Baquero, la actriz y presentadora nacida en Cali, Colombia, actualmente tiene 58 años y se ha ganado mucho cariño en el ambiente del espectáculo.

Margarita tiene y viene de una familia ligada al rubro. Su padre es el músico, cantante y actor colombiano Gerardo de Francisco y su madre la diseñadora de modas, Mercedes Baquero. Además, uno de sus hermanos, Martín, es presentador de televisión. La artista fue ganadora al premio Simón Bolívar como actriz revelación gracias al papel de la niña Mencha, en la telenovela ‘Gallito Ramírez’ de Julio Cesar Luna, en 1986.

Una mujer que ha sido muy exitosa en su carrera ha tenido infortunios en el amor. Por más de que intentó mantener su vida privada en reserva, hace poco salieron a la luz varios datos que no se conocían de su vida amorosa. "Me casé con el ideal de muchas mujeres" dijo en una de sus últimas entrevistas donde habló de todo, de un aborto que se hizo, de que no querer tener hijos, entre otros temas.

Los matrimonios de Margarita Rosa de Francisco

Su primer matrimonio fue con el cantante Carlos Vives. Se casaron en 1988 luego de conocerse grabando la telenovela ‘Gallito Ramírez’. Sin embargo la relación duró poco tiempo ya que, si bien la ficción de amor sobrepasó la pantalla unos años, en 1990 la pareja anunció su separación. De todas maneras, el vínculo concluyó siendo bueno ya que hasta el día de hoy ambos mantienen una genuina amistad. Su segundo matrimonio se dio en 2003 con el empresario Daniel Castello. Se había puesto en pareja en el año 1992 pero el amor conyugal terminó también rápidamente antes del primer año.

Margarita Rosa de Francisco posando. Fuente: Instagram Margarita Rosa de Francisco

Actualmente, la pareja de Margarita Rosa de Francisco es el fotógrafo y productor holandés, Will Van Der Vlugt, padre dos hijos, con el que sostiene una relación desde 2009. Hace casi 12 años entonces volvió a abrir su corazón y a apostar al amor. Su vida se divide en entre Bogotá y Miami, pasan una temporada en cada lugar, pero no han hablado por ahora de casarse ¿Conocías las historias de amor de Margarita Rosa de Francisco?