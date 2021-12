Elizabeth Hurley sorprende con atrevido vestido y una figura de CARTÓN de este actor | FOTO

La modelo inglesa Elizabeth Hurley difundió una imagen a través de su cuenta de Instagram para desearles una feliz navidad a sus seguidores en plena nochebuena, con un minivestido que deja muy poco a la imaginación y que causó sensación no solo entre los seguidores de la modelo, sino a los usuarios en general.

La modelo y actriz inglesa compartió la imagen con un minivestido en color rosa, con transparencias, que hacían destacar su figura estilizada que no ha decaído con el paso de los años, por el contrario, ahora se ve con una mejor imagen física y excelente carisma, lo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera en el modelaje y en la actuación.

Hurley compartió un mensaje en redes sociales con motivo de la navidad y sus seguidores agradecieron el detalle con más de 120 mil likes, y cientos de comentarios, especialmente para mostrar su sorpresa y agradecimiento por la increíble figura que tiene y el vestido sensual con el que recibió la nochebuena.

Happy Christmas!! Distracted from my #ankleinjury by whom I got in my stocking ???????????? @versace @donatella_versace