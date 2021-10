Este actor icónico de los años 90 regresa como villano de DC

Uno de los actores más queridos por el público aficionado a las películas de acción y comedia, está de regreso y en uno de los proyectos más ambiciosos de la editorial DC para la pantalla grande. Nos referimos a Brendan Fraser, el protagonista de ‘George de la Selva’, ‘La Momia’ y ‘Al diablo con el diablo’ en la que hace mancuerna con la modelo inglesa, Elizabeth Hurley.

El proyecto en el que está contemplado Fraser es la cinta Bat-Girl (Batichica), misma que se proyecta estrenarse en la plataforma de HBO-MAX en algún momento del 2022. Batichica es una de las apuestas más fuertes en el Universo de Batman y contará con la actriz Leslie Grace en el papel protagónico.

Mientras que Brendan Fraser le dará vida al villano de la cinta, conocido como ‘Firefly’, uno de los enemigos del caballero de la noche y desde luego de la familia, que incluye a Nightwing, Robin y Batichica.

Fraser regresa así a las grandes ligas, recordemos que ha estado fuera de proyectos ambiciosos en el cine por una serie de eventos desafortunados, sus últimos grandes éxitos salieron en principio de los dos mil, con ‘Al diablo con el diablo’ y ‘La momia’, desde entonces ha permanecido relegado a pesar de ser uno de los actores más carismáticos del cine.

La noticia es toda una sorpresa, ni siquiera los fans de Batichica o Batman tenían pensado que Brendan estuviera dentro del elenco de la cinta, ni siquiera en la pasada DC Fandome 2021, en la que se presentaron los adelantos de los principales proyectos de DC para el cine y la televisión, se mencionó al actor.

Villano camaleónico

Dicho sea de paso, Batichica no tuvo un anuncio espectacular como si lo tuvo por ejemplo The Flash, Black Adam o la propia cinta del murciélago con Robert Pattinson, The Batman.

Esta vez, Batichica contará con Leslie Grace como lo habíamos mencionado, además de la integración de J.K. Simmons quien volverá para tomar su papel del Comisionado Gordon, papel en el que participó durante las dos versiones de la Liga de la Justicia, tanto la de Joss Whedon como en el Snyder Cut.

Ahora, el elenco se hace más grande con la inclusión de Frazer en el papel de la ‘Luciérnaga’, un villano piromaníaco que utiliza efectos de iluminación para cometer sus fechorías; en Crisis de Tierras Infinitas el villano sufre una transformación y ahora no sólo detona incendios, sino que se convierte en un sociopata, un rival muy complicado hasta para el propio Batman.

Fraser le dará vida al villano conocido como 'Firefly'

?? (Foto: Especial)

