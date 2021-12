No sean gachos: Pepe Aguilar pide a sus fans que no le digan groserías

Pepe Aguilar publicó el que posiblemente sea el último video del año que se subirá a su canal de YouTube durante el 2021. En este clip mostró cómo fue la cena de Navidad que la familia llevó a cabo para finalizar este año.

Si bien mostró momentos íntimos de la dinastía que actualmente lleva la vanguardia con relación a la música mexicana, el intérprete de "Por mujeres como tú" sorprendió con un comentario al final de esta publicación.

Como parte de las dinámicas que tendrá el cantante para finalizar el año, Pepe Aguilar colocará una imagen que puede ser descargada por sus fans a fin de que dejarle un mensaje. Después de esto, el intérprete aseguró que permitía que le mandaran cualquier tipo de escrito.

"Pueden dedicarme unas palabras. No sean gachos, no me vayan a echar malas palabras, ¿no?", dijo el intérprete.