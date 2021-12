Jennifer López: Esta es la razón por la que su padre está ausente; ¿disfruta de su éxito?

Jennifer López dejó la universidad para dedicarse a la música y la actuación. Esta decisión fue apoyada por sus padres en todo momento y ahora, tres décadas después de comenzar su carrera frente a las cámaras es una de las más reconocidas a nivel mundial, tanto que es un ícono de la moda y una empresaria, además de su carrera en Hollywood y como cantante.

Pero lo que pocos conocen es el motivo porque su papá no disfruta de los grandes éxitos de JLo, más sabiendo que la apoyó desde un inicio en su decisión para convertirse en actriz y cantante. Además, se tiene que recordar que su madre si se ha visto en diversas ocasiones junto a la exponente latina.

La realidad es que no tiene nada que ver con que estén peleados o David López, su padre, no quiera disfrutar del éxito de su hija y que la gente los pueda ver juntos en diversos momentos de la carrera de JLo. Sino con un tema personal del papá de la cantante.

El motivo

Como ya se mencionó del que no se sabe mucho es de don David, pero la realidad es que Jennifer lo ha mencionado en diversas entrevistas y tiene que ver con que no le gusta estar frente a los reflectores como a su hija, es decir, mantiene un perfil bajo, no se muestra en público y no la acompaña a sus presentaciones. Esto no quiere decir que no disfrute del éxito de su hija, solo que lo hace a su manera.

Una gran diferencia con su mamá

Doña Guadalupe tiene una forma diferente de pensar a su marido, ya que en diversas ocasiones se ha visto a la mamá de Jennifer López paseando con la actriz y cantante, así como también ha subido a un escenario para cantar junto a Jlo. También se ha mostrado en diversas ocasiones en las publicaciones de Instagram cuando pasan tiempo en familia.

