Jennifer López da cátedra de canto en The Voice al interpretar “On my way”: VIDEO

Jennifer López volvió a dar cátedra de su calidad vocal en la gran final de The Voice, donde engalanó la velada con “On my way”, pero no fue todo, ya que la también actriz portó una vestimenta que se apoderó de las miradas de todos los presentes en el evento y en casa, donde la gente pudo disfrutar del talento de la ‘Diva del Bonx’.

La también empresaria no solo se presentó para cantar en la gran final del programa de televisión, sino que también aprovechó las cámaras de televisión para promocionar la película “Merry me”, donde forma parte del elenco.

JLo compartió su presentación en redes sociales donde mostró su hermoso outfit para la noche tan especial, ya que ese día se presentaría al ganador del reality de música en el 2021. El video comienza con un guitarra de fondo cuando apareció el piano, Jennifer apareció en la toma, ya que en un inicio parecía dormida.

El vestido y la reacción en redes

Esa noche, la ‘Diva del Bonx’ no solo habría mostrado su gran voz en el escenario de la final, sino que también su gran hermosura y su increíble figura. JLo salió con un vestido blanco con lo que parecía una capa. En la parte delantera, era liso, pero tenía una gran apertura en una de sus piernas, situación que los fans no dejaron pasar, ya que cuenta con una de las piernas más bonitas de Hollywood.

El video superó las 950 mil reproducciones en su cuenta oficial de Instagram, donde la cantante habría compartido el mensaje de agradecimiento para NBC y The Voice por la invitación para promocionar la nueva película donde estará. Además de agradecer a Lukas Nelson y a todo su gran equipo.

Entre los comentarios a la publicación la gente le reconoció el gran talento y le mandaron mucho amor. Algunos confirmaron que después de escucharla en la TV hicieron que le salieran lágrimas por la bonita interpretación.

