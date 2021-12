Jennifer López da cátedra de cómo usar jeans con corsé con mucho estilo: FOTO

Jennifer López es una de las mujeres más emblemáticas del mundo de la farándula, en gran medida por su talento y visión de negocios, pero también por su inigualable belleza y su gusto por la moda; siendo este último un punto importante para que sus fans la volteen a ver en busca de una nueva tendencia o para encontrar algún look que puedan usar más adelante.

La ‘Diva del Bronx’ comparte con sus seguidores en redes sociales su gran sentido de la moda, mismo que es reconocido de gran forma por sus más de 185 millones de seguidores. En esta ocasión vamos a hablar de un outfit que llamó la atención de más de uno, ya que se mostró con un corsé, pero lo combinó con unos jeans.

La cantante se caracteriza por arriesgar en algunos de sus outfits, mismos que terminan por convertirse en tendencia. En esta ocasión vamos a recordar un look que usó en el 2019; la combinación tenía la idea de mostrar mejor su cintura, pero no solo eso, ya que también dejó claro que este es un look moderno, glamoroso y de paso que se estiliza su figura.

El outfit perfecto para día y noche

Con unos tacones altos transparentes, unos jeans cafés y un corsé denim del mismo tono del pantalón, JLo se presentó con esta genial vestimenta al estreno de la película Hustlers en Nueva York en el 2019, un par de años después, este look sigue siendo perfecto para un día de fiesta o para cualquier momento.

Los pantalones son conocidos como jeans baggy de cintura exagerada con un volumen suficiente como para doblarla para adelante, tiene un tiro al costado de color gris; esta pieza por si misma ya era algo a destacar, pero la empresaria la combinaría con un corsé que resaltaría su figura de una forma especial, tanto que se llevó los halagos en 2019 y en este 2021 podría ser un buen look para pasar las fiestas decembrinas.

