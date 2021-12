Jennifer López presume junto a Ben Affleck nuevo integrante de su familia, ¿ya encargó bebé?

Gran polémica generó en redes sociales la noticia de la llegada de un nuevo integrante a la familia de Jennifer López; fue la propia cantante quien se encargó de darlo a conocer en sus InstaStories en donde sorprendió a sus seguidores al darles la noticia, por lo que muchos comenzaron a especular si se trataba de la llegada de un nuevo bebé, sobre todo ahora que goza de una sólida relación con el actor Ben Affleck.

Sin embargo, y para decepción de muchos, no se trata de un hijo de ambos, sino de un gatito bebé, al cual dieron la bienvenida mientras la famosa cantante se prepara para las fiestas navideñas del 2021, las cuales sin duda pasará muy bien acompañada, no solo de us hijos, sino también de su actual enamorado, Ben Affleck.

Fue tan solo este fin de semana cuando la "Diva del Bronx", de 52 años de edad, dio a conocer la noticia a sus seguidores mediante las historias de Instagram; en ellas publicó un video en donde presumió a su nueva mascota: "¡Presentando a ... Hendrick!", fue el texto que acompañó al clip, en donde se ve a la empresaria mostrar con orgullo su casa, la cual estaba decorada con motivos navideños, para finalmente enfocar al pequeño Hendrick, un gatito color gris.

J. Lo y Ben Affleck lucen más enamorados que nunca

En días recientes se dio a conocer que la intérprete de "On The Floor" pasaría las fiestas decembrinas junto a sus hijos, Max y su hermana gemela Emme, de 13 años, y su ex marido, el cantante Marc Anthony. Lo que más sorprendió a sus fans fue enterarse que también asistirá su actual pareja, Ben Affleck, por lo que sin duda será un inolvidable y muy familiar encuentro, lo que da muestras de la excelente relación que mantiene J. Lo con su expareja.

Con la noticia de la llegada de Hendrick a la familia de Jennifer López, el gatito se unirá a la familia de mascotas de la cantante, luego que se diera a conocer en junio del 2020 que la protagonista de "Marry Me", le regaló a su hijo Max un cachorro: "¡Bienvenido a la familia! Le hemos regalado a Max este adorable lil golden doodle y aún no le hemos puesto nombre!", fue el texto con el que J. Lo acompañó al video en el que presentaba al cachorro, el cual aparecía jugando con Max.

Luego que Jennifer López y Ben Affleck se dieran una segunda oportunidad, y retomaran su relación amorosa a 17 años de que decidieran terminar su compromiso, ambos actores se han dejado ver más enamorados que nunca y así lo constataron sus fans la noche del pasado domingo, durante la premier de "The Tender Bar", a donde acudieron juntos,de la mano y dirigiéndose en todo momento románticas miradas de complicidad.

Jennifer Lopez no solo atrajo poderosamente la atención por el espectacular vestido que portó, sino también por no dejar de ver con ojos de amor a su pareja, Ben Affleck, durante toda la noche. Con lo que han dejado más que claro que su historia de amor se encuentra en su mejor momento. La noche del domingo la famosa pareja acudió al TCL Chinese Theatre en Hollywood, California, para la proyección de la nueva película del actor y en todo momento demostraron su felicidad compartida.

