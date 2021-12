MATRIX: El SIGNIFICADO oculto de Thomas Anderson, el nombre real de NEO

Este miércoles México estrenará la última película de la saga "The Matrix" de las hermanas Wachowski, en la que presentan la idea de que la humanidad vive en una realidad simulada, mientras que las máquinas son quienes controlan todo lo que conocen.

Ahora con "The Matrix Resurrections" los fans podrán ver, después de 18 largos años, a su pareja favorita Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) regresar a la matriz pese a que el hombre y la inteligencia artificial había hecho las paces... en apariencia.

Desde que se presentó la primera cinta en 1999 y después las dos siguientes en el 2003 se manejó una nueva idea filosófica sobre lo que es la vida, justo ahí radicó su éxito y por ende no sería raro que sea todo un éxito en taquilla. Sin embargo, también salta un poco el protagonista Thomas Anderson, quien fuera de la Matrix es Neo, un hombre tomado como el "elegido".

¿Cuál es el significado de Thomas Anderson?

Tal como se mencionó a Neo se le tomaba como el "elegido", pues sería el encargado de liberar a la humanidad de las máquinas quienes los tienen "prisioneros" en su propia mente a cambio de energía para su supervivencia.

En este caso, el nombre de Thomas Anderson no fue colocado al azar, tiene un significado que al final nos resultará bastante familiar. Para empezar, Thomas significa "gemelo", mientras que Anderson es "hijo de Andrés". Asimismo, Andrés significa "hombre". Siendo así tenemos como resultado "gemelo + hijo de hombre (como se le identificó a Jesús)".

Neo y Jesús tendrán entonces una similitud en el desarrollo de la historia, de acuerdo con un análisis realizado por Magazinema. En el caso del nombre con el que lo "bautizan" a su salida de la Matrix, se compone por el anagrama One (The One = El Elegido).

Como se mencionó con antelación, la similitud viene por el rol que ambos personajes juegan. En el caso de Jesucristo "es la personificación de una conciencia que se enfrenta con el Sistema de Control", mientras que Neo es quien le hace frente a las máquinas a través del sofware y hardware. Además, en "The Matrix Resurrections" el look de Keanu Reeves lo reafirma.

