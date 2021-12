CANTANTE se convierte en la MÁS BUSCADA en Google desde hace 3 décadas; ¿quién es?

En el mundo de la música existen infinidad de exponentes que tienen popularidades que varían de acuerdo con su trabajo. En este caso, Google se dio a la tarea de analizar a la celebridad más buscada durante todo el 2021 y el resultado fue sorprendente, pues no se trata de las grandes leyendas que todos veneran.

Ni Queen, The Beatles, David Bowie, Michael Jackson o Elvis Presley fueron los más buscados. En este caso la reina indiscutible fue nada más, ni nada menos que "La Princesa del Pop", Britney Spears. Pero eso no es todo porque esta no es la primera vez que aparece como favorita en las búsquedas; esto data desde la década de los 90.

"Britney Spears tuvo un crecimiento de búsqueda interanual del 117%, lo que la convirtió en la celebridad con más tendencias en la búsqueda de Google en todo el mundo en 2021, por promedio de búsquedas mensuales. La segunda celebridad con más tendencia fue Cristiano Ronaldo, quien tuvo un aumento promedio de crecimiento de búsqueda mensual del 75%, se puede leer en el reporte del buscador más famoso del mundo.

Búsquedas sobre Britney en 2021 (Foto: Google)

¿En qué años Britney Spears fue la más buscada?

Tal parece que la intérprete de "Baby one more time", "Criminal" y "Circus" es una celebridad de relevancia, al ser la más buscada en este año parecer que generó un récord en este sentido, pues ha tenido este puesto desde hace tres décadas: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2021.

Las consultas relacionadas con Britney Jean Spears, quien también es compositora, bailarina y actriz fueron: el documental del NYT "Framing Britney Spears" y sus derivados como "Watch Britney Spears documentary", "Framing Britney Spears fx". Así como "Britney Spears kids 2021", "Britney Spears age 2021".

Las búsquedas sobre la "Reina del Pop" durante todo este 2021 se dieron a mediados de febrero, finales de junio, mediados de agosto y finales de septiembre. El último pico de búsquedas se dio en noviembre después de que la Corte Superior de Los Ángeles, California, dictaminó que la cantante ahora podrá administrar su propio dinero y tomar decisiones sobre su propia vida. Esto, tras liberarse de la tutela de su padre.

