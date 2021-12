El ANTES Y DESPUÉS de Carrie-Ann Moss, TRINITY en "MATRIX Resurrections"

Aunque ya tenía algunos años dentro del mundo de la actuación Carrie-Ann Moss se dio a conocer mundialmente cuando le dio vida a Trinity dentro de la saga de "The Matrix", la cual se estrenó el pasado 21 de mayo de 1999. Su fama creció como la espuma y con las siguientes cintas fue una de las mujeres más populares de principios de los 2 mil.

La belleza y profesionalismo de Moss es algo que ha estado presente desde que decidió ser una figura pública. Muchos no lo saben, pero tomó clases de interpretación en la Vancouver Children's Musical Theater y después en la American Academy of Dramatic Arts, a la que han acudido muchos famosos cuando comenzaron a formarse.

¿Cómo era la vida de Carrie-Ann Moss antes de Matrix?

La vida profesional de la canadiense llegó como modelo, profesión en la que se desarrolló en España, donde destacó por sus dotes y gracia. Sin embargo, ella tenía hambre de más y decidió probar suerte como actriz. Fue así como ingresó a la serie "Dark Justice", misma que rodó también en la madre patria.

Como detalle a destacar, participó en una teleserie titulada "Matrix", la cuál se filmó seis años antes de la mundialmente conocida y que no tienen nada que ver con la idea que todos conocen.

Carrie-Ann Moss inició su carrera como modelo en España (Foto: Especial)

¿Después de Matrix, qué más vino para la actriz?

Con cabello corto, grandes habilidades marciales y dotes para manejar los programas cibernéticos, llegó Carrie-Ann Moss, como coprotagonista en "The Matrix", donde acompañó a Keanu Reeves en la lucha por la liberación de los humanos del control de las máquinas.

Pero las hermanas Wachowski tenía un par de producciones más donde Trinity incrementaría de manera exponencial su popularidad: "The Matrix: Reloaded" y "The Matrix: Revolutions", ambas del 2003. Sin embargo, pareciera que después se habría salid de la "matriz", pues ya no tuvo el mismo impacto en sus siguientes trabajos.

Moss siguió actuando y las producciones donde participó fueron

"Disturbia" en el 2007.

"Pompeya" en 2014.

"Humans" (serie) en el 2016.

"Nunca digas su nombre" en 2017.

"Jessica Jones" (serie), del 2015 al 2019.

"Tell me a story" (serie), del 2019 al 2020.

Ahora volverá a sorprender a todos sus fans de vuelta a los trajes ajustados negros y gesto serio en "The Matrix: Resurrections".

SIGUE LEYENDO:

¿JLo asesina de animales? Tunden a la cantante por usar abrigos de pieles

Boys Over Flowers: Esta es la escena más icónica del dorama, ¿la recuerdas?

Eiza González presume cuerpazo en bikini NADANDO con un cerdo