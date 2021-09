The Matrix Resurrections: Todo lo que debes saber sobre la saga de las hermanas Wachowski

The Matrix Resurrections lanzó su primer trailer oficial para cuestionarnos una vez más nuestra realidad en un avance que deja varias incógnitas.

Un Neo con barba y cabello largo regresó conectado a la Matrix y al empezar a tener sueños “que no solo fueron sueños” sobre su lucha contra las máquinas empieza de nuevo su camino como El Elegido.

Neo comenzó su travesía en The Matrix, cinta estrenada en 1999 donde Thomas E. Anderson, un hacker que trabaja para una compañía de software se cuestiona su realidad para darse cuenta que es un esclavo de las máquinas, pero también es El Elegido que liberará a la humanidad del dominio de la inteligencia artificial.

La saga continuó con The Matrix: Reloaded (2003) donde Neo ya como elegido, busca respuestas para detener la guerra entre las máquinas y la humanidad donde queda atrapado entre el mundo de The Matrix y el mundo real en la última ciudad humana Sión.

Para The Matrix: Revolutions (2003), Neo logra escapar de donde estaba atrapado y decide ir a la ciudad de las máquinas en el mundo real para terminar con la guerra en un final que para muchos espectadores fue confuso.

¿Neo es una forma de control en The Matrix?

En The Matrix: Reloaded, el arquitecto de la Matrix revela a Neo que es la sexta versión del Elegido y que debe decidir entre dos opciones: regresar a Sión para salvarla de la destrucción de las máquinas o salvar a Trinity que recibe disparos de un agente en la Matrix, pero con la destrucción de la última ciudad humana.

Con ello, el arquitecto, es decir el software que programó la Matrix, dice a Neo que es una anomalía dentro del programa que debe ser “reparado”, pero hasta el momento no puede erradicarse, situación que sale de control cuando el agente Smith deja de serlo para ser la contraparte de Neo que está a punto de destruir la Matrix y el mundo real.

Neo dentro de la Matrix en la nueva entrega de la saga. Foto: Especial

Al final de The Matrix: Revolutions, Neo logra “vencer” a Smith al tiempo que también es eliminado. Las máquinas cumplen con su promesa de no destruir a Sión, la guerra entre máquinas y humanos termina, pero no así el dominio de las máquinas en el mundo real y el exilio de Sión que aún queda sumergido debajo del sistema de drenaje.

Los Animatrix son una recopilación de nueve cortos animados con estilo anime que complementan la historia del universo de The Matrix, en ellos se encuentra cómo comenzó el control de la máquinas sobre la humanidad, el surgimiento de algunos personajes de la saga, además de piezas clave en la historia como el aviso de que un ejército de centinelas se acerca a Sión para destruirla, narración que es retomada en The Matrix: Reloaded y que también tiene que ver con el videojuego Enter The Matrix, cuya saga tuvo otro juego llamado The Path of Neo.

¿The Matrix Resurrections es un reboot del camino de Neo?

Neo en Matrix: Resurrections. Foto: Especial

En el recién trailer de The Matrix Resurrections, pareciera que se trata de un reebot del camino de Neo, es decir, el relanzamiento de la historia del camino del Elegido solo que desde su séptima versión tal como lo estipula el arquitecto en su única aparición en la saga de las hermanas Wachowski.

Matrix 4 es dirigida por Lana Wachowski que coescribió la historia con David Mitchell y Aleksandar Hemon, se espera que su estreno sea a nivel mundial y no solo en Estados Unidos el próximo 22 de diciembre tanto en cines como por la plataforma de streaming de HBO Max.

RMG