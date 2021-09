The Matrix Resurrections: El primer tráiler oficial llega a cuestionarnos una vez más nuestra realidad

The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la saga de las hermanas Wachowski estrenó su primer trailer oficial a nivel mundial.

Hace algunos días, Warner presentó un teaser interactivo donde de acuerdo con la elección de la píldora roja o azul se mostraba un tipo de avance.

Por fin este jueves se revelaron los tres minutos de duración del trailer oficial donde se ve a Thomas E. Anderson antes de ser llamado Neo con un look de barba y cabello largo que comienza a tener visiones sobre la Matrix y episodios ya “vividos” desde que fue liberado de las máquinas y en su lucha en contra de ellas.

El regreso de Neo a The Matrix

En las imágenes se ve al actor Neil Patrick Harris interpretando a un psicólogo que da sesión a Neo (Keanu Reeves) sobre las visiones que éste tiene. Durante el transcurso del trailer aparecen Trinity (Carrie-Anne Moss) y un joven Morpheus que en las tres primeras entregas fue interpretado por Laurence Fishburne.

Neo una vez más es liberado de la Matrix ahora por el joven Morpheus para que de nuevo se enfrenten a las máquinas dentro del programa dejando varias incógnitas sobre si es una continuación de Matrix: Revolutions o es el inicio de una nueva historia.

The Matrix cuenta con tres entregas: The Matrix, The Matrix: Reloaded y The Matrix: Revolutions, además de cortos animados conocidos como Animatrix que complementan parte de la historia de la saga.

The Matrix Resurrections llegó para cuestionarnos una vez más nuestra realidad y se estrenará de manera simultánea en cines y a través de streaming por HBO Max el próximo 22 de diciembre.

RMG