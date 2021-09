¿Píldora roja o azul? Lanzan tráiler interactivo de The Matrix: Resurrections

Warner reveló que será este jueves 9 de septiembre cuando lance el trailer oficial de The Matrix: Resurrections, película que después de 18 años nos traerá de vuelta a Neo y Trinity; sin embargo, desde hoy tienes la posibilidad de ver un pequeño adelanto del video, pero para ello deberás tomar una sabia decisión.

Al ingresar al sitio The Choice is Yours deberás elegir -al igual que Neo en la primera película de la saga- entre una píldora roja y una azul, las cuales significan abrazar la realidad incómoda y dolorosa o preferir vivir en la ignorancia y en un mundo de fantasía. Tú tendrás la opción de escoger la que quieras.

Si eliges la píldora azul, verás un avance del trailer que te hará reflexionar si lo que estás viviendo en este momento es real o sólo un juego de tu mente. El video, aunque es breve, te envolverá en una ola de cuestionamientos sobre lo que está pasando a tu alrededor y te hará incluso preguntarte si la hora que actualmente marca tu reloj es la correcta.

Por el contrario, si decides tomar la píldora roja, verás un trailer crudo y que demuestra que la realidad actual no es nada sencilla. De hecho, si quieres que este se convierta en el primer día del resto de tu vida, el video es muy claro: deberás luchar para que así sea.

Es importante que notes que al ingresar al sitio web, éste se adaptará a la hora del sitio donde estás, lo cual lo vuelve aún más realista.

Qué sabemos sobre The Matrix: Resurrections

Esta cuarta entrega de la saga de The Matrix signifca el regreso de Keanu Reeves como Neo y Carrie Ann Moss como Trinity, y otras figuras como Jada Pinkett Smith y Christina Ricci. La cinta está programada para llegar simultáneamente a los cines y la plataforma HBO Max el próximo 22 de diciembre.

Aún no se tiene una sinopsis oficial de la cinta, todo parece indicar que Neo peleará contra fantasmas del pasado y que tendremos algunos viajes en el tiempo, que tan de moda están actualmente.

Lo que sí, hasta ahora sabemos que core a cargo de Lana Wachowski (ya sin su hermana Lilly, quien la acompañó en las tres entregas anteriores) y que Chad Stahelski, uno de los creadores de John Wick (otra exitosa saga de Keanu Reeves) participó activamente en las escenas de peleas.