Mariah Carey: ¿A cuánto asciende la fortuna de la autora de "All I Want For Christmas Is You"?

Mariah Carey posee una de las fortunas más cuantiosas en el mundo de la música y cada que llega la Navidad su caja registradora suena con especial frecuencia. Esta semana la diva regresó, como es habitual, al número 1 del Billboard con su éxito: "All I Want For Christmas Is You".

"Los niños me despertaron con buenas noticias. Estoy muy agradecida con todos, especialmente con mi rebaño-familia. ¡Los amo mucho!", escribió la cantante estadounidense al presumir la lista de popularidad que confirma su reinado.

Foto: Instagram

La canción navideña que desde 1994 suena en centros comerciales, hogares y medios de comunicación, representa un ingreso seguro y permanente para la artista de 51 años. Hay que sumar los ingresos por plataformas digitales como YouTube, donde el video acumula más de 717 millones de reproducciones.

Hasta 2016, Mariah Carey había acumulado ganancias por 60 millones de dólares tan sólo por su villancico, según The Economist. Lo más curioso es que la propia cantante ha admitido que escribió la canción en sólo 15 minutos mientras decoraba su árbol de Navidad en casa.

La diva nació en 1970 en el seno de una familia de escasos recursos en Long Island. Hija de una cantante de ópera irlandesa y un ingeniero venezolano, sufrió violencia intrafamiliar, lo que pudo desatar su trastorno bipolar, mismo que reconoce en su polémico libro autobiográfico: "The Meaning of Mariah Carey".

Luego vino su matrimonio con Tommy Mottola, hoy esposo de Thalía. Si bien significó la etapa de su despunte mediático, también fue un punto bajo en el que vivió bajo presión y control. El propio ex presidente de Sony lo admitió.

Foto: Instagram

“Parece ser que la controlaba. Pido disculpas. ¿Fui obsesivo? Sí, pero eso es parte de la razón de su éxito. Su éxito y mi éxito… El problema fue que yo era el presidente de Sony y su marido al mismo tiempo”, expresó Mottola en su libro "Hitmaker: The Man and his Music". Y es que Mariah calificó su matrimonio como "vivir en prisión".

Luego de 100 millones de discos vendidos, el divorcio de Mottola y el rompimiento con Sony, Mariah firmó con Virgin Records por 50 millones de dólares. En esa casa disquera continuó una exitosa carrera que según el sitio celebritynetworth.com le ha redituado en una fortuna de 320 millones de dólares.

El origen de la fortuna es fácil de explicar. Mariah es uno de los 15 artistas que más discos han vendido en la historia con 200 millones de piezas. Es la segunda mujer más exitosa en ventas, sólo detrás de Madonna. Tiene más canciones en el #1 que ninguna otra cantante en las listas de popularidad estadounidenses. Ha ganado cinco premios Grammy, 10 AMAs y 15 premios Billboard.

Foto: Instagram

Mariah Carey tiene una de las colecciones de joyas más exquisitas del mundo, que incluye diamantes y esmeraldas. Posee mansiones en las Bahamas y Bel Air, además de que renta una exclusiva propiedad en Beverly Hills por miles de dólares al mes.

Es conocido su gusto por los lujos y excentricidades. En ocasiones ha comprado todos los boletos de un vuelo para viajar exclusivamente y renta pisos completos de hotel para su equipo.

Según un perfil publicado en GQ, para controlar sus impulsos y como medida de control, Mariah viaja con una sola tarjeta de crédito. El lado negativo de su cuantiosa cuenta bancaria es que continuamente le llueven demandas de exempleados y familiares resentidos, por lo que invierte una buena cantidad de recursos en abogados.

Foto: Instagram

