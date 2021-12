¡Dio nombre y apellido! Livia Brito EXHIBE a floor manager de Televisa que la trató MAL

No cabe duda que además de resaltar por su belleza, Livia Brito también ha destacado por las polémicas en las que se ha visto envuelta en los últimos meses. Recordemos que enfrenta la demanda de una paparazzi por presuntamente golpearlo y robarle su equipo fotográfico en Cancún en julio de 2020. “La Desalmada” no solo negó en un inicio haber agredido a Ernesto Zepeda, sino que lo contrademandó por invasión de la privacidad.

El escándalo escaló a niveles inimaginables, amenazando la carrera de Livia Brito en México, por lo que la actriz grabó un video para sus redes sociales en el que pidió disculpas a Ernesto Zepeda por las agresiones, aunque no especificó si ofrecería alguna reparación del daño.

Tras este incidente, las aguas parecían haberse calmado para “La Piloto”, pero la cubana ha levantado nueva polémica con sus declaraciones en Pinky Promise, el canal de YouTube de Karlita Díaz. Durante la emisión del jueves 16 de diciembre, Livia Brito no solo confesó que Eduardo Santamarina es el actor que mejor besa; también reveló sin tapujos que una floor manager de Televisa le cobró “derecho de piso” cuando empezaba en las telenovelas, y que a pesar de que le daban llamado por la mañana, no le programaba la grabación de sus escenas hasta la noche, según Livia, en venganza porque no le compraba la mercancía que ella vendía.

“Al principio me hicieron pagar derecho de piso. El floor manager era en ese momento una mujer, y lo digo aquí públicamente: TE PASASTE”

El momento en que Livia Brito exhibe nombre y apellido de floor manager de Televisa

Livia Brito refiere que en sus inicios no tenía ni dinero para comer, y que pasaba largas jornadas esperando grabar una sola escena en Televisa gracias a que la floor manager retrasaba el orden del break de grabación. Que no sabía ni andar en tacones y que lloraba al llegar a su casa porque las escenas "no le salían". Además de haber tenido que pagar el supuesto "derecho de piso" que el staff cobra a los nuevos talentos en Televisa.

Hoy en día, Livia Brito es una de las actrices más cotizadas en México. Telenovelas como "La Desalmada" y "La Piloto" la lanzaron a la fama en nuestro país.

SIGUE LEYENDO:

Hermosa: Livia Brito conquista en mini vestido rosa | FOTO

Livia Brito revela qué actor BESA mejor en las telenovelas | VIDEO

Livia Brito imitó a Gal Gadot, le copió un vestido rojo con el que desató pasiones