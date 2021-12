Martha Higareda muestra su rutina de GLÚTEOS y revela como tener un cuerpo de infarto | VIDEO

Martha Higareda es una de las personalidades del mundo artístico y cinematográfico que más se muestra en redes sociales. Ya sea a través de su cuenta de instagram o con los contenidos de su podcast o canal de YouTube, pero Martha siempre está vigente con algo que decir.

Sumado a esto y no menos importante, siempre es capaz de de sorprender con un nuevo proyecto. Por lo tanto, el ajetreo de labores le lleva a tener que redoblar esfuerzos para cuidarse y mantenerse sana. A pesar de ser una mujer joven, delgada y sin aparentes problemas de salud, Martha enfatiza el cuidado físico, atlético, mental y emocional.

Por esta razón, en su video más reciente en instagram se dio a la tarea de complacer una petición de sus seguidores y mostrar su rutina para trabajar glúteo, algo que causó revuelo.

La actriz no dudó un instante en mostrarse en una de las facetas que más emociona a sus seguidores. Con la rutina de ejercicio, Higareda mostró su lado más fitness y dejó claro que la delgada y esbelta figura que tiene es producto de un estilo de vida saludable, sumado a que su genética es envidiable.

Fue así que conquistó la pupila de miles de seguidores en instagram y les mostró lo guapa que está, sumado a este mensaje motivacional.

"No es fácil pero con tiempo se empieza a ver la transformación. Algunos me preguntaron cuál es la rutina. Hago varias cosas pero entre ellas 4 ciclos de 15 repeticiones de estas y luego le agrego peso. Poco a poco. Me lastimé hace unos días el cuello, pero se siente bonito volver al gimnasio otra vez."

"¿Qué es eso que si tu hicieras para salirte de tu zona de confort te daría grandes beneficios?", indicó Martha Higareda.