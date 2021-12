"El Yaki", ex vocalista de El Recodo, se RAPA completamente para combatir su calvicie

Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki”, quien saltó a la fama luego de ser vocalista de la banda “El Recodo”, se hizo tendencia en las redes sociales luego de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que habla un poco sobre su problema de calvicie y cómo piensa tratarlo luego de las burlas de las que fue blanco por este problema que afecta muchos hombres.

Durante los últimos meses, “el Yaki” ha dado mucho de qué hablar, pues la organización de su “Yaki Fest” resultó todo un éxito, pues se celebró este miércoles 1 de diciembre en Mazatlán, Sinaloa en donde varios famosos del regional mexicano y otros artistas asistieron y deleitaron a cientos de personas.

Combatirá su calvicie

El intérprete sostiene en su clip que le decían que se rapara, que ya se veía “viejito” o que se estaba quedando “pelón”, por lo que decidió acudir a una clínica de injerto capilar, por lo que fue rapado para comenzar la intervención. Aún no publica cómo le fue con la operación, pero aseguró que en un tiempo tendrá “más pelo que Brat Pitt”, por lo que la mayoría de sus fans le aplaudieron la decisión y lo apoyaron.

Tuvo un inicio muy precario

Alfonso Partida recientemente platicó con varios medios de comunicación y reveló que durante su paso por “Banda El Recodo” no ganaba muy bien pues “no había dinero”. “Con la banda El Recodo tuve una etapa muy exitosa, no de dinero pero…¿No había feria Toro? La neta no, no había feria, no había feria como lo que hay en estos tiempos, por ejemplo yo sé de cantantes de banda que ganan muy bien”, mencionó.

También detalló que él tenía que gastar en los vuelos para poder viajar a trabajar y también corría por su cuenta las comidas y bebidas que deseara ingerir. “Tenía un sueldo en aquel entonces, normal, o sea me refiero a un sueldo normal a nivel ejecutivo, unos 60 mil pesos al mes si así lo quieres ver… yo ganaba 5 mil por chamba con La Banda EL Recodo, estamos hablando que trabajar el fin de semana eran 15 mil pesos, estamos hablando que eran 60 mil pesos al mes, menos los gastos que yo me tenía que pagar mi vuelo si quería volar, yo me pagaba mis comidas…”, mencionó.

