¿Yuridia tiene problemas con drogas? Ella revela toda la verdad

Hablar de Yuridia es simplemente hablar de una de las mejores voces que existen en nuestro país, salió de "La Academia" uno de los realities más famosos de la televisión, con tan solo 18 años; la polémica cantante logró cautivar a millones de espectadores con su voz de “ángel”.

No por nada Yuridia se ganó el sobrenombre de “La voz de un ángel”, sin embargo, a lo largo de su carrera, la cantante ha tenido que enfrentar diversas polémicas, como la más reciente que la señalaron como una persona alcohólica. Ante esto Yuridia, aseguró que no es una persona alcohólica, pero como a todas las personas gusta de tomar sus copitas de vino o “caguamas” para convivir con sus amigos.

¿Yuridia es mariguana?

Durante su entrevista con “El escorpión Dorado”, Yuridia habló no solo de su carrera sino de sus inicios, en donde le costaba mucho trabajo dar entrevistas y mostrarse públicamente pues la cantante creía que debía ocultar su verdadera esencia.

Y es que reveló al autonombrado “Dios del Internet” que en un principio creía que debía ocultar cómo era en verdad y mostrarse como toda una “muñequita” de televisión. Pues de acuerdo con la propia Yuridia, era una chica con un estilo de vida muy diferente pues le gustaba vestir tipo ska o dark, además que era una joven muy mal hablada, creció en un barrio, era indocumentada, y a modo de broma aseguró que era mariguana.

“Cuando empecé ocultaba quien era, por que yo soy de barrio, soy mal hablada, soy mariguana…no, soy todo eso y lo quise ocultar ¡ah! Y crecí indocumentada en Estados Unidos entonces era pocha entonces siempre quise ocultar eso”, dijo Yuridia

Aunque cabe señalar que esto lo dijo a modo de broma, más adelante en esta misma entrevista aseguró que durante la pandemia tuvo la oportunidad de probar la psilocibina la cual es una una nueva “medicina alternativa” la cual dijo que eran hongos.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 4:39 y 18:11

SIGUE LEYENDO:

Yuridia revela que le envió FOTOS íntimas a Eduin Caz, líder de Grupo Firme

Reto viral: ¿Qué canción de YURIDIA eres según tu signo del zodiaco?