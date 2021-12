¿Quieres ir a visitar la tumba de Vicente Fernández? Puedes hacerlo, esto es lo que se sabe

Este domingo 12 de diciembre la muerte de Vicente Fernández, conmocionó no solo al mundo del espectáculo en nuestro país, sino todo México y seguidores del "Charro de Huentitán" a lo largo y ancho del mundo. Tal y como él lo pidió, sí fue su último adiós, rodeado de la gente que lo quiso en vida y con acceso al público que tan importante fue para él pues como siempre lo decía: “mientras el público no deje de aplaudir 'Chente' no deja de cantar”.

Su última morada

En una entrevista, Don Vicente Fernández aseguró que no le gustaría que su cuerpo estuviera dando vueltas, por lo que inmediatamente después del velorio que se llevó a cabo en la arena “VFG” que está a tan solo unos metros de su rancho “Los Tres Potrillos”, su cuerpo fue sepultado en su casa.

Ese fue el deseo de Vicente Fernández, que sus restos fueran enterrados en su propia casa para seguir cerca de su familia y que además para que todo aquel seguidor de su música pudiera visitarlo cuando quieran, tal y como era cuando estaba vivo el también llamado “cuarto gallo”.

Cabe recordar que “El rancho los tres potrillos” esta abierto al público para que pudieran conocer un poco más de cerca el lugar en donde crecieron Vicente Jr.Alejandro y Gerardo Fernández, y algunas ocasiones “El Charro de Huentitán” salía a saludar a los visitantes.

¿Puedo ir a visitar la tumba de Don Vicente Fernández?

Sí, de acuerdo con la información que el propio Gerardo Fernández, hijo de Don Vicente dijo a los medios de comunicación luego del velorio de su famoso padre, el acceso a la tumba del intérprete de temas como “Por tu maldito amor”, “Gema”, “Urge”, “Hermoso cariño”, “Motivos”entre muchos otros más, podrá ser visitada por quien así lo desee.

“El rancho es de los tres y es la casa de toda la gente que quiera seguir viniendo a conocer, por eso es el hecho que mi papá aquí quedara para que el que quiera venir a visitar a mi papá aquí es la casa de toda la gente” dijo Gerardo Fernández a los medios de comunicación

Respecto a futuros homenajes, el hijo de Vicente Fernández reveló que aún no tienen datos exactos sobre si le harán un homenaje en Bellas Artes tal y como se los propuso el Gobierno de nuestro país.

