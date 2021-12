Nieta de Vicente Fernández comparte VIDEO bailando cumbia con el “Charro de Huentitán”

Sissi una de las nietas de Vicente Fernández sorprendió a sus seguidores con un video en sus redes sociales, en las imágenes se puede ver a la joven junto a su abuelo bailando cumbia.

El tema que eligieron para sacar sus mejores pasos es “Qué calor”, la nieta de “El Charro de Huentitán” aprovechó el momento para compartir un divertido baile con el famoso.

En la grabación Vicente Fernández luce relajado, vestido de pantalón café y una playera en tono negro, realizando un movimiento de cintura que pocas veces dejaba al descubierto.

Las sonrisas no faltaron en esa anécdota, denota felicidad y al ser compartido por Sissi, hija de Vicente Fernández Jr. demuestra que el intérprete de “Acá entre nos” sabía como pasarla bien y no solo cantaba excelente sino también se le daba el baile.

A raíz de la muerte del jalisciense el pasado 12 de diciembre en sus cuentas personales, Sissi ha dado a conocer imágenes inéditas sobre su abuelo y la buena relación que tenían.

“Que orgullo y que honor ser tu nieta. No existen palabras que me ayuden a no sentir este dolor en mi corazón. Te llevas un pedazo de mi corazón contigo. Eras como un papá para mi…siempre presente siempre a mi lado en las buenas y en las malas. En vida muchas veces te dije cuánto te amaba y lo agradecida que estaba por tener a un abuelo como tú. Te amo con toda mi alma y estoy muy orgullosa de ti mi guerrero”, expresó poco después del fallecimiento de Fernández.

Otra de las cosas que añadió es que Vicente es su ejemplo y lo describe como “el hombre más trabajador, de palabra, honrado, amoroso, y fuerte q conozco. Dejaste un legado que jamás será olvidado. Ayer tu público no te dejo de aplaudir por horas dejaste huella grande en el mundo entero. Se que Dios este año me mando a Carlotta para aguantar que te llevara a ti. Algún día nos volveremos a ver tata…mientras tanto cuídame y mándame tu bendición. Te amo por siempre”, fueron las palabras que le dedico la nieta a quien Vicente le decía “muñequita linda de cabello de oro”.

