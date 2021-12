Gustavo Adolfo Infante revienta a Zague: "Español no sabe hablar"

Este martes 14 de diciembre Gustavo Adolfo Infante provocó la polémica, pues se le fue con todo a Zague por supuestamente no saber hablar español.

Y es que durante su programa "De Primera Mano" puso como ejemplo al exjugador americanista para hablar acerca de los hackers en el mundo.

¿Sabes en dónde están bien gruesos? En Rusia, ya ven que Zague apenas llegó ahí y le hackearon el paquetón. Llegó Zague hablando ruso, porque español no sabe hablar, y le hackeron el cel

Todo comenzó por el tema de Gabriel Soto y la denuncia que interpuso bajo la Ley Olimpia contra la persona que difundió su video íntimo.

La pareja de Gabriel Soto e Irina Baeva está por contraer nupcias proximamente, así que el actor mexicano se encuentra más que ansioso por ver a la bella rusa vestida de blanco.

“Obviamente no es lo mismo ver una foto que verla en vivo, imagínate la emoción y de verdad, no es porque sea mi mujer, pero Irina es una mujer despampanantemente bella, es hermosísima, tiene unos ojos hermosísimos y bueno, imagínate ya verla vestida de novia ya en físico, se me va a caer más la baba”, dijo en entrevista para el programa Hoy.