Hermosa: Ingrid Coronado conquista con ajustados leggings de cuero

Aunque en las últimas semanas la conductora Ingrid Coronado ha estado en el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones y la denuncia en contra de su ex esposo, el cantante y empresario Charly López, hoy parece dejar atrás los conflictos y conquista las redes con un coqueto look de ajustados leggings de cuero.

Hace sólo unos días se dio a conocer que la famosa conductora, quien actualmente es parte del proyecto de TV Azteca, "Todos a bailar", denunció por violación al que fuera su esposo, y padre de su hijo Emiliano, el ex Garibaldi Charly López, y por violencia de género al periodista Gustavo Adolfo Infante.

Pero López no se quedó atrás, pues se ha defendido y asegura que su ex esposa miente, y que todo el problema entre ambos deriva de una demanda que le puso Coronado hace un tiempo para pedirle dinero por una casa que ambos compraron cuando estaban casados y que de acuerdo con Charly llegaron a un acuerdo hace ya 17 años.

Ingrid Coronado conquista con ajustado look de cuero

Aunque hace unos días la conductora, quien ganó reconocimiento con programas como "Tempranito", "Sexos en Guerra" y "Venga la Alegría", estuvo publicando mensajes que podrían haber sido lanzados contra su ex, hoy se luce como hace mucho no lo hacía en sus redes, mostrando un coqueto look.

Ingrid presume ajustado look en redes. Foto: Especial

Fue en su cuenta de Instagram, donde la siguen 1.2 millones de fans, que la presentadora y también ex integrante del grupo Garibaldi, compartió un par de instantáneas en las que presume un atuendo en color negro que dejó ver su gran estilo y gusto por la moda y las tendencias.

En las imágenes se puede ver a Coronado luciendo unos ajustados leggings negros, mismos que combinó con un blusón del mismo tono con decorado en la parte baja y media. Complementó el atuendo con unas botas tipo combat, muy de moda entre las famosas en esta temporada.

"Me encanta la vibra navideña. De inmediato entro en el mood de fin de año y es el momento en el que me doy cuenta de lo lejos que he llegado y como me he superado a mí misma. Es mi manera de reconocerme todo el trabajo y todo el amor que me he dado y que he entregado", fueron las palabras con las que acompañó sus fotos.

Presume coqueto look. Foto: Especial

