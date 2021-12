Tunden a Ingrid Coronado tras lanzar mensaje de amor propio con look moderno

En los últimos días la conductora y ex Garibaldi, Ingrid Coronado, ha estado en el ojo del huracán por las controvertidas declaraciones entre ella y su ex esposo, Charly López, sin embargo, ha continuado con su actividad en redes sociales, donde recientemente se lució con un moderno look y lanzó un mensaje de amor propio, pero fue tundida por sus seguidores.

El caso de la conductora del reality "Todos a bailar" ha tomado relevancia por la denuncia que puso contra su el cantante y empresario Charly López, y el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, a quienes acusa por violencia de género, por las declaraciones que dio el también ex Garibaldi sobre las infidelidades de la presentadora cuando estaban casados.

Sin embargo, se ha dado a conocer que ya existía un problema previo entre la ex pareja, pues López ha declarado en diversos medios que Coronado le quiere quitar una casa que fue comprada entre los dos cuando estuvieron juntos, por lo que afirma que lo quiere dejar en la calle.

Ingrid Coronado se luce con look moderno

Pero dejando atrás las polémicas con su ex pareja y padre de su primer hijo, Emiliano, la conductora ha seguido su actividad habitual en redes sociales, sobre todo Instagram, donde desde hace varios meses se ha dado a la tarea de subir contenido relacionado con el empoderamiento femenino, el amor propio y la salud mental

Ingrid lució su look con mucho estilo. Foto: Especial

Las publicaciones de Ingrid están acompañadas de imágenes en las que se muestra con modernos looks, como el que acaba de presumir, en la que se le puede ver luciendo una falda negra de estilo tableado, que combinó con una sudadera blanca con estampado negro.

El outfit de la también locutora, de 47 años, fue del agrado de sus millones de fans en la famosa plataforma digital, donde muchos le han hecho comentarios positivos por su estilo, pues sin duda Coronado presume su gusto por la moda y las tendencias.

La tunden en redes por mensaje de amor propio

Pero no todo fueron buenos comentarios, pues Ingrid Coronado también fue tundida por muchos de sus seguidores por su mensaje, pues escribió:

"Recibimos el amor que nos damos a nosotros mismos. Recuerda que todo lo que quieras manifestar en tu vida empieza contigo. No esperes a que la situación allá afuera sea perfecta. Date amor, date comprensión antes de exigirlo de otros".

Mensaje que no fue bien recibido por quienes aseguran que la conductora está haciendo mal al mantenerse en polémica con Charly López, pues se trata del padre de su hijo, además de criticarla por la denuncia que puso por violencia de género.

"Porque peleas con todos?", "También date congruencia y objetividad", "Ya Ingrid basta de tanta palabrería, tus palabras te esclavizan, el silencio te dará libertad", fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora de "Todos a bailar".

La conductora recibió mensajes negativos por su publicación. Foto: Especial

