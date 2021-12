Él es el actor que reemplaza a Johnny Depp en "Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore"

Johnny Depp es uno de los actores con un talento inigualable en el cine y una larga trayectoria en Hollywood que se vio manchada debido a la batalla legal que atraviesa con su exesposa, la actriz Amber Heard, algo que le habría costado su papel como Gellert Grindelwald en la precuela de "Harry Potter".

Este lunes 13 de diciembre Warner Bros Pictures lanzó el primer tráiler de "Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore" que llegará a las salas de cine en abril del 2022, aunque destacó el reemplazo de Johnny Depp en su papel como uno de los grandes villanos de la saga.

Te puede interesar: Éstas son las primeras imágenes de “Harry Potter: Regreso a Hogwarts” por los 20 años de la saga | VIDEO

Será el actor Mads Mikkelsen, que da vida a Kaecilius en Dr Strange para el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), quien reemplace a la estrella de "Piratas del Caribe" en la siguiente entrega del mago más famoso de la pantalla grande, aunque no fue del todo bien recibido por los fans del Depp.

Mads Mikkelsen como Gellert Grindelwald. Foto: Instagram

“No sé lo que pasó y no sé si fue justo que perdiera el trabajo, pero solo sabía que la producción estaba en marcha y me hubiera encantado hablar con él de todo esto si hubiera tenido la oportunidad, pero simplemente no lo conozco”, dijo Mikkelsen al ser cuestionado sobre su papel como Grindelwald.

Fue Jhonny Depp quien reveló en un comunicado que le pidieron renunciar a su papel como villano en la precuela: "Quiero hacerles saber que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en 'Animales fantásticos' y he respetado y aceptado esa solicitud".

Se señaló que el despido habría sido resultado del conflicto legal que atraviesa con su expareja, Amber Heard, algo que le ganó fuertes críticas del público y provocó su "cancelación" en redes sociales.

Celebran 20 años de "Harry Potter"

El estreno de "Animales Fantásticos: los secretos de Dumbledore" se dará en el marco de la celebración por el 20 aniversario de la saga, algo por lo que algunos de los actores del elenco se reunirán una vez más para hablar sobre su experiencia durante el tiempo en que duró la franquicia.

“Harry Potter: Regreso a Hogwarts” se estrenará en HBO Max el 1 de enero del 2022 y con ello se celebrarán 20 años de la primera película y 10 de la última. Además, esto permitirá ver el cambio físico que han experimentado los actores a lo largo del tiempo.

Te puede interesar: ¿Qué es la dispraxia?, la rara enfermedad que padece Daniel Radcliffe

Además de sus protagonistas Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, interpretados por Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson, el especial también contará con la participación de Mark Williams, Matthew Lewis y Robbie Coltrane, que interpretaron a Arthur Weasley, Neville Longbottom y Hagrid.

SIGUE LEYENDO:

“Fue un error”: Eddie Redmayne arrepentido de su papel en “La Chica Danesa”, ¿por qué?

J. K. Rowling, autora de Harry Potter, es amenazada de muerte por activistas trans

Harry Potter y la Piedra Filosofal cumple 20 años y Google Earth muestra algunos mágicos sitios de las películas