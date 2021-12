The Heirs: ¿Qué ha sido de los actores del drama coreano años después?

¿Cuándo se estrenó "The Heirs"? Este ha sido uno de los dramas más vistos de Corea, se emitió en 2013 y desde entonces ha sido uno de los favoritos de las fans. ¿Qué ha sido de los actores años después? El elenco estuvo conformado por grandes figuras de los doramas.

La trama sigue la vida de Kim Tan, un joven heredero del Grupo Jeguk, pero fue enviado al extranjero con la excusa de estudiar en otro país, aunque su hermano tiene la intención de quitarle su lugar. Por otro lado, está Cha Eun Sang, una joven de clase baja que viaja a Estados Unidos en busca de su hermana mayor.

Cuando ambos se conocen, viven un amor de verano que termina cuando ambos deben regresar a Corea, sin esperar que se reencontrarán al estudiar en el mismo colegio de élite. Sin embargo, Kim Tan tiene una prometida, cuyo hermanastro los atacará constantemente a él y Eun Sang.

El drama de "The Heirs" lo puedes ver en Netflix, ha sido uno de los doramas más populares de Lee Min Ho y Park Shin Hye. Descubre qué ha sido de los actores coreanos después de años de protagonizar esta serie.

¿Qué ha sido de los actores de The Heirs?

Lee Min Ho

Es uno de los actores más populares de dramas coreanos. Desde 2009 con "Boys Over Flowers", ha tenido una carrera en películas y series, siendo sus más recientes trabajos "The King: Eternal Monarch" de Netflix y próximamente con Pachinko, serie de Apple TV.

Te puede interesar: Netflix: Dramas coreanos que tienes que ver antes de Año Nuevo

Park Shin Hye

Es otra de las estrellas femeninas de dramas coreanos, ha protagonizado varias series junto a galanes como Lee Jong Suk, Hyun Bin, Lee Min Ho y Jang Geun Suk, entre otros. Sus más recientes trabajos fueron con "Memorias de Alhambra" y "El Mito de Sísifo" en Netflix. Además, hace poco sorprendió con la noticia de su embarazo y próxima boda con el actor Choi Tae Joon.

Kim Woo Bin

Es otro de los idols conocidos de los K-dramas, actualmente mantiene una relación con la actriz Shin Min Ah. También se ha mantenido activo en la actuación, aunque su último protagónico fue en 2016 con "Uncontrollably Fond", pero tuvo algunas películas. En 2017 también fue diagnosticado con cáncer de nasofaringe, el cual logró superar y se prepara para el estreno de "Our Blues" en 2022.

Kim Ji Won

Finalmente, una de las villanas más odiadas de los dramas. Ella interpretó a "Rachel", pareja de Lee Min Ho. La actriz ha seguido activa con su carrera en la pantalla chica, sus más recientes trabajos son "Lovestruck in the city" en 2020 y "My liberation Diary", drama del 2022.