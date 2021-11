Park Shin Hye anuncia su boda con Choi Tae Joon y esperan su primer hijo juntos

¡La actriz surcoreana Park Shin Hye anuncia su boda con Choi Tae Joon! La pareja sorprendió a sus fans con la noticia de su matrimonio y revela su embarazo de su primer hijo juntos.

La idol de 31 años ha protagonizado varios doramas coreanos a lo largo de su carrera, siendo los más populares The Heirs, Pinocchio y Memories of the Alhambra, entre otros. Ha compartido pantalla junto a estrellas como Lee Min Ho, Lee Jong Suk y Hyun Bin.

Desde entonces ha sido una de las actrices más populares de Corea, su más reciente trabajo fue con la serie Sisyphus: The Myth de Netflix. Park Shin Hye anunció a través de un comunicado la feliz noticia de su boda y de su embarazo.

Park Shin Hye se casa y espera su primer bebé

A través de su fancafe oficial, Park Shin Hye compartió un anuncio con sus fans, la actriz agradeció el apoyo de sus seguidores durante todos estos años y quería que fueran los primeros en enterarse.

La idol anunció su boda con el actor Choi Tae Joon, quien la ha apoyado durante mucho tiempo y con quien iniciará una vida en matrimonio próximamente, además reveló que también está embarazada y la pareja espera su primer hijo juntos, aunque no dijo cuánto tiempo tiene de gestación.

De acuerdo con los primeros informes, la boda se llevará a cabo el 22 de enero de 2022 con una ceremonia privada a petición de sus familias. La pareja inició su relación en 2017 de manera pública, ambos se conocían desde que eran estudiantes y se volvieron cercanos con el tiempo.



La agencia de Park Shin Hye, Salt Entertainment, confirmó la noticia sin revelar más detalles de la boda o de su embarazo. En redes sociales, fans de la actriz han compartido sus felicitaciones y mensajes de apoyo para los futuros esposos. La idol aseguró que retomará su carrera lo más pronto posible una vez celebrada la boda y convertirse en madre.

