Netflix: Dramas coreanos que tienes que ver antes de Año Nuevo

¿Qué series fueron las más vistas del 2021? La plataforma de Netflix se convirtió en una de las más vistas durante la pandemia, ya que pudimos disfrutar de nuestras series y películas favoritas a lo largo del año, sobre todo del fenómeno de los doramas coreanos.

Las fiestas decembrinas están a una semana de distancia, las vacaciones son el tiempo ideal para disfrutar de un maratón de tus historias favoritas. Si aún no has visto lo más viral del año, diciembre es la oportunidad para ver lo mejor del entretenimiento antes de Año Nuevo.

Entre estrenos de diciembre, las series más vistas del 2021, checa las recomendaciones de Netflix con los dramas que debes ver antes de que termine el 2021. Despide el año con las mejores series que se posicionaron en el top de la plataforma y que se convirtieron en todo un fenómeno.

Doramas que debes ver antes de que acabe el 2021

Hometown Cha Cha Cha

Dorama de Kim Seon Ho, la trama gira en torno a una mujer dentista que renuncia a su trabajo y decide abrir su propio consultorio en un pueblo rural. Ahí conocerá a un hombre que sabe de todo y tiene diferentes trabajos; sin embargo, le parece alguien escandaloso y molesto, pero conforme lo conoce no puede dejar de pensar en él.

Squid Game

El dorama viral del 2021 y la serie más vista en la historia de Netflix. Si aún no la has visto, esta es tu oportunidad, la trama sigue la vida de un hombre que necesita dinero, por lo que un hombre en el metro se le acerca y le ofrece participar en un juego para ganar millones de wones.



Sin embargo, no imaginaba que dicha competencia tendrá miles de rivales que también tienen ambiciones económicas, pero ninguno imagina que los juegos a los que se enfrentarán, en realidad son mortales y el precio es la muerte. A lo largo de los episodios, se enfrentarán a un reto diferente.

El afecto del rey

Tras su estreno, esta serie coreana se ha posicionado como una de las más vistas en Netflix en el top 10 de México y es protagonizado por Ro Woon de SF9. La trama sigue la vida de una reina que da a luz a gemelos, pero en la época antigua esto era visto como un mal augurio, por lo que uno de los hermanos es enviado fuera del palacio.



Sin embargo, tras la muerte del niño, su madre trae de regreso a su hija, pero la crían como un hombre durante toda su vida. Ahora, vive bajo la identidad de Lee Hwi, convirtiéndose en el heredero del palacio, sin que nadie sepa su verdadera identidad. Hasta que Jung Ji Woon, su maestro, hace que desarrolle sentimientos por él.