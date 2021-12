Park So Dam es diagnosticada con cáncer y preocupa a sus fans, este es su estado de salud

¿Qué pasó con Park So Dam? La actriz surcoreana de dramas y películas preocupó a sus fans luego de darse a conocer que fue diagnosticada con cáncer de tiroides. Su agencia Artist Company publicó un comunicado para dar a conocer su estado de salud luego de someterse a una cirugía.

La joven estrella de 30 años ganó atención en 2019 con la película "Parasite", filme coreano ganador del Oscar a "Mejor Película", por primera vez en la historia. Además, es conocida por su carrera de actuación en doramas como "Record of Youth" y "Cinderella and four knights", series de Netflix.

Debutó en 2013, y desde entonces se ha enfocado más en la pantalla grande. Recientemente, trabajó en su nueva película de acción "Special Cargo", donde es protagonista y cuyo estreno está programado para el 12 de enero; sin embargo, no podrá promocionar su proyecto.

Park So Dam tiene cáncer y fue sometida a una operación

De acuerdo con los primeros reportes, la agencia Artist Company reveló que la actriz Park So Dam sufre de cáncer de tiroides, enfermedad que el fue diagnosticada tras un examen médico de rutina. Por ello, se sometió a una cirugía y se centrará en su recuperación.

La empresa de la artista no dio más detalles al respecto sobre cuándo se operó y la gravedad de su enfermedad, pero sus representantes aseguraron que harán todo lo posible para apoyarla en el proceso para que pueda saludar de nuevo a sus fans. El cáncer de tiroides se ubica en la zona del cuello y por lo general la operación resulta exitosa, aunque en casos graves necesita quimioterapia.

En redes sociales, fans de la actriz y la comunidad K-Pop externaron su apoyo y buenos deseos para Park So Dam, quien ya no podrá promocionar su película

