Netflix: 3 Dramas coreanos protagonizados por Park So Dam que te sorprenderán

¿Quién es la actriz Park So Dam? La joven de 29 años protagonizó una de las películas más importantes de Corea del Sur. Su trayectoria ha sido principalmente en el cine, pero también tiene trabajos en los dramas coreanos y Netflix los tiene para ti.



La originaria de la ciudad de Seúl fue rechazada 17 veces antes de poder iniciar su carrera como actriz en películas independientes. Su sueño comenzó luego de ver una puesta en escena de "Grease" y descubrió su verdadera pasión para actuar. Su primer dorama fue "Red Moon", mayormente se ha dedicado a la pantalla grande.



Su reconocimiento más grande fue gracias a "Parasite". Arma un maratón para conocer a Park So Dam con los mejores dramas coreanos de Netflix protagonizados por esta actriz.

Dramas protagonizados por Park So Dam

Parasite

La película coreana ganadora del Oscar se centra en la vida de dos familias, una rica y otra pobre. Park So Dam interpreta a Ki Jung. Ella y sus padres comienzan a infiltrarse en la casa de los Park a base de mentiras, ya que reemplazan a los antiguos empleados de la mansión.



Nadie sospecha nada, a pesar de que falsificaron sus títulos. Pero cuando los dueños salen de viaje, deciden aprovechar y fingir vivir como ricos, hasta que un antiguo empleado los descubre y amenaza con exponerlos. El filme es una crítica a las diferencias sociales.

Record of Youth

Drama coreano que protagoniza junto a Park Bo Gum. La historia se centra en Sa Hye Joon, un modelo inteligente y guapo que aspira a convertirse en actor, pero no ha tenido suerte y no ha conseguido ningún papel para su carrera. An Jung Ha es una joven que trabaja como maquilladora. Ambos buscarán cumplir sus sueños en el mundo artístico.

Te puede interesar: Netflix: 3 Dramas coreanos de Kim Bum para enamorarte de este actor

Cenicienta y los Cuatro caballeros

Drama de romance que narra la vida de Eun Ha Won, una joven a punto de graduarse de la escuela que sueña con ingresar a la Universidad de sus sueños. Ella quiere ser una maestra al igual que su difunta madre, ahora vive como una cenicienta moderna, junto a su madrastra y hermanastra.



Tiene trabajos de medio tiempo para poder mantenerse, hasta que asiste a la boda del CEO Kang, un hombre que le ofrece un trato que no podrá rechazar. Es así que termina viviendo en la mansión Sky House, donde conocerá a 4 apuestos chicos.