“Sentía que ya no la contaba”, Gomita denuncia asalto en el EDOMEX: VIDEO

En los últimos meses, Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como ”Gomita”, ha acaparado la atención de los medios por los pleitos familiares en los que se vio envuelta y por sus nuevas cirugías a las que se sometió, sin embargo, en esta ocasión fue por otra situación totalmente diferente por la que volvió a aparecer en los medios pues la ex payasita denunció haber sido víctima de la delincuencia en las calles del Estado de México y relató su aterradora experiencia con los amantes de lo ajeno.

Fue a través de historias de Instagram donde el pasado fin de semana la creadora de contenido reveló que había descuidado un poco sus redes sociales debido a que ha tenido días muy complicados en los que tuvo una fuerte carga de trabajo y por si fuera poco tuvo que lidiar con el estrés de haber sido víctima de la delincuencia.

La ex payasita comenzó su relato mencionando que el intento de asalto ocurrió cuando se dirigía en su camioneta a un compromiso laboral acompañada por su madre y algunas de sus primas que se encontraban de visita y aunque no especificó en qué punto exacto donde ocurrieron los hechos mencionó que todo ocurrió cerca de un carril confinado del Mexibús, transporte que únicamente se encuentra dentro del territorio del Estado de México.

“Yo iba con el vidrio arriba y empezaron a apuntarme con la pistola, cortó cartucho el tipo, aventó un balazo y no dejaba de tocarme el vidrio para que abriera la ventana. Según él había visto afuera mi cartera y no es cierto no traía la cartera afuera”, señaló Gomita, quien enfatizó que lo único que tenía a la vista era su celular.

La ahora influencer señaló que el atracador aprovechó que el semáforo se encontraba en rojo para tratar de cometer su fechoría, sin embargo, no contaba con que “Gomita” no se intimidaría ante sus amenazas y aguantaría firmemente sin bajar la ventana, para no entregar sus pertenencias, no obstante, la hermana de “Lapizito” reveló que sí temió por su vida pues el delincuente amenazó con dispararle a ella, pero cuando el ampón se dio cuenta de que las ventanas estaban blindadas decidió escapar de la escena y cuando el semáforo se puso en verde ella hizo lo mismo y mencionó que no le importó meterse en el carril del Mexibús pues estaba muy asustada.

“El tipo me volvió apegar en la ventana con la cacha de su pistola y como no pudo romperla se desesperó, se fue y yo le pisé como ‘Toreto’ y hasta me metí en el carril del Mexibús porque fue terrible. La verdad todo el día estuve muy asustada y no tenía ganas de subir nada a mis redes sociales, decidí desaparecerme un ratito. Todavía tienen Goma para rato, pero les juro que pensé que ya no la contaba, nos asustamos muchísimo”, señaló la conductora que hace unos días fue criticada por sus cirugías estéticas.

Hasta el momento, se desconoce si “Gomita” interpuso una demanda formal ante las autoridades por estos hechos, sin embargo, muchos de sus seguidores le recomendaron hacerlo y conseguirse un cuerpo de seguridad para evitar que vuelva a atravesar por una situación tan desagradable como esta.

SIGUE LEYENDO:

Mamá de Gomita se ESTRENA como YOUTUBER y así lo celebró con su hija | VIDEO

¡Gomita y Jhonny Caz de Grupo Firme perrean hasta el suelo! Así se divirtieron | VIDEO