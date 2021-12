Andrés García ¿se enamoró de Jenni Rivera?; conto toda la verdad

El actor dominicano-mexicano Andrés García, quien es conocido por su trabajo en diversas telenovelas y ser un símbolo sexual, confesó que en algún momento de su vida se sintió atraído por la cantante estadounidense Jenni Rivera.

Durante una entrevista para el programa “VivaLaVi”, el intérprete de 80 años, quien es conocido por ser un galán y un mujeriego, mencionó que la cantante de “Inolvidable” era un “encanto” y agregó que le gustaba mucho como cantaba.

Asimismo, reveló que asistió a su último concierto, pero no estaba seguro de quien lo invitó, aunque cree que fue La Diva de la Banda quien le hizo la invitación.

“Jenni Rivera era un encanto y vaya que cantaba. De hecho creo que estuve en su último concierto. Estaba Margarita conmigo en el Hilton, ya no me acuerdo quién me invitó; creo que fue la misma Jenni, le dijeron está Andrés García en el hotel y estaba a cinco minutos en autobús, ahí en el mismo cerro”, afirmó en aquel entonces el galán de las telenovelas.

Por otro lado, recordó que en aquel concierto, ella se portó de maravilla con él y los piropos continuaron, ya que también comentó que para él, ella era una mujer muy sexy a pesar de que estaba llenita.

Mientras tanto, la intérprete de canciones como “Querida Socia” o “De contrabando”, nunca reveló sus sentimientos por el actor, pero según Andrés, le dedicó algunas canciones.

“A mi hasta me dio pena todas las canciones que me dedicó, ya se me estaba alborotando la hormona, pero ella tenía novio, marido, ella me lo presentó. Entonces no hubo chance”, finalizó Andrés.