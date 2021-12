Lucerito Mijares no es como Ángela Aguilar; Lucero y Mijares no le dan ni un peso por sus shows

Para nadie es un secreto que Lucerito Mijares se ha consolidado como una de las figuras más importantes dentro del mundo del espectáculo gracias al excelente talento que ha demostrado en cada una de sus canciones que ha lanzado.

Con tan solo 16 años de edad, la hija de Lucero y Manuel Mijares ha demostrado que tiene una envidiable voz tal y como sus padres, quienes forman parte de los talentos más indiscutibles en el país.

Como sabes, en el tiempo que estuvieron casado, La Novia de América Latina y el intérprete de "El privilegio de amar" procrearon a dos hijos: José Manuel y Lucerito; ambos han demostrado que tienen un marcado gusto por la música.

Lucerito Mijares en redes sociales

Además de su faceta arriba de los escenarios, Lucerito Mijares también brilla en el mundo de las redes sociales pues tan solo en su cuenta en Instagram cuenta con más de 321 mil seguidores, quienes disfrutan de cada una de sus ocurrencias.

En la plataforma digital, la joven comparte imágenes y videos en los que demuestra su peculiar sentido del humor pues ha exhibido desde la intimidad a sus padres. La gran mayoría de su contenido se vuelve viral de manera casi inmediata.

La cantante es de las más famosas. Foto: Instagram

¿Cuánto cobra Lucerito Mijares por concierto?

Tanto es el éxito que ha conseguido la joven que cientos de internautas se han preguntado a cuánto ascienden los ingresos que genera por cada uno de las colaboraciones que ha realizado en el mundo de la música.

Para sorpresa de todos, Manuel Mijares rompió el silencio y habló sobre los ingresos que genera su hija en la música. Aquí te presentamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con el intérprete, Lucerito Mijares aún no cobra nada por sus canciones o colaboraciones ya que no ha debutado profesionalmente y no ha decidido si continuará con el gran legado que construyeron sus famosos padres.

"No se le paga. No cobra aún. No tendría por qué hacerlo porque aún no se ha lanzado. Sigue estudiando", sentenció.

En más de una ocasión, Manuel Mijares ha dejado en claro que Lucerito Mijares tiene que concluir sus estudios para que pueda definir si realmente quiere brillar en la música. Además, ha dicho que la apoya en cada una de sus decisiones por lo que no estará enojado si decide no dedicarse al entretenimiento.

Lucerito Mijares, reconocida cantante. Foto: Especial

