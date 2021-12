Kristal Silva: este es el sueño en Miss Universo que no pudo cumplir

En 2016 México estuvo representado por Kristal Silva en Miss Universo, la originaria de Chihuahua cautivó a los jueces, a sus compañeras de diversos países y a todo el público que deseaba verla triunfar.

Desafortunadamente no fue así, la mexicana no logró apoderarse de la corona y aunque su belleza y talento eran suficientes, el jurado el aquella ocasión no estivo a su favor, un sueño que no pudo cumplir.

En la edición 65 de Miss Universo que se celebró en Filipinas en 2016, Kristal se posicionó dentro del lugar número nueve, en donde quedó como ganadora la representante de Francia Iris Mittenaere.

Antes de entrar al certamen de belleza Kristal estudió Administración en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y después de tener su título emprendió su camino para lograr su sueño como modelo.

Pero no todo ha sido bonito en esa etapa de la vida de Kristal, pues confesó que durante un tiempo sufrió desordenes alimenticios debido a las exigencias que le generaba participar por la corona y convertirse en la mujer más bonita del mundo.

“Yo no podía cuidarme y seguía comiendo mal y cuando me sentía mal me iba a vomitar hasta que en una ocasión fui a dar al hospital por una hemorragia interna y que casi me hace perder la vida”, dio a conocer en algún momento durante un programa de “Venga la Alegría”.

Kristal en la actualidad

Hoy por hoy es una de las conductoras más queridas de "Venga la Alegría", junto a sus compañeros todas las mañanas saca lo mejor de sí para trasmitir la energía y felicidad a todos los televidentes.

En redes sociales, especialmente en Instagram sus más de 16 millones de seguidores están al pendiente de cada paso que da, estuvieron apoyándola durante su paso en Survivor y la acompañaron con los mejores deseos el día de su boda.

Seguir leyendo

Kristal Silva vive al extremo; así se dejó ver con un atrevido conjunto en Cancún | FOTOS

Tras darle dos oportunidades, Venga La Alegría "despide" nuevamente a querido conductor