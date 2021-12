Galán de telenovelas subió 20 kilos y perdió exclusividad con Televisa; esto hace ahora para sobrevivir

Recientemente ha llamado la atención de los reflectores un polémico galán que se formó en Televisa y que ha estado en la televisora de San Ángel desde hace más de 40 años, donde ha participado en más de 20 telenovelas.

Sin embargo, ahora ha tenido que recurrir a un nuevo negocio con el objetivo de producir sus ingresos, esto luego de que se quedó sin su contrato de exclusividad en el 2018.

Se trata del aclamado actor Eduardo Yáñez, quien desde que inició su carrera al frente de las cámaras se ha posicionado como un actor polémico. Es recordado por participar como galán en diversas telenovelas destacadas, entre ellas, “Dulce Desafío”, “Destilando Amor”, “Fuego en la sangre”, por mencionar algunas.

Como se recordará, el famoso se consolidó como un galán de telenovelas, quien además de tener un rostro considerado por el público atractivo, lo cierto es que también destacaba por su físico.

Sin embargo, en 2020 el galán de telenovelas apareció irreconocible en el matutino de Televisa “Hoy”, donde los usuarios aseguraron que el famoso parecía otro, pues se dejó ver con hasta 20 kilos de más.

Los usuarios aseguran que el famoso apareció desfigurado. Foto YT:

Chismes de los Famosos

Ante las críticas que aseguraban que Yáñez se dejó de cuidar, el actor salió a explicar que su aumento drástico de peso se debía a que se automedicó ante un fuerte dolor de espalda, sin saber lo que contenía y los efectos secundarios que iba a sufrir.

“Estaba atravesando por un momento muy complicado en cuestión de dolor en la espalda y me automediqué, pero yo no sabía que eso tenía cortisona, me hinché y ya que me di cuenta lo dejé”, reveló.