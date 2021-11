Eduardo Yáñez, ¿salió del clóset? Esto opina de la comunidad LGBT+

Eduardo Yáñez reveló que en el último proyecto que realizó, personificó a una persona transexual, labor que asegura impactará a más de uno, pues le significó un gran reto actoral.

“Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje, bueno, yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí (diferente)”, explicó el actor en entrevista para el programa Hoy.

Y dejando en claro que no es homofóbico, Yáñez agregó: “este personaje se lo voy a dedicar a todos los transexuales y todos los que se dicen “e” con “e” porque ahora… “el amigue” y espero que les divierta”.

De la misma manera, el artista de 61 años destacó que le guarda un respeto a la comunidad LGBT+. “Siempre he sido amigo, tengo compañeros maquillistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, periodistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, actores compañeros que también, y siempre me llevé bien con ellos, yo no tengo ped&# con esas cosas”.

Por otra parte, Eduardo destacó que está muy al pendiente de la salud de Carmen Salinas y lanzó una crítica a los colegas que intentan acaparar la atención de la prensa con este tema.

“He estado muy al pendiente de cómo está todo, y yo creo que con eso ayudo más que ir a hacer bola o hacerme el miren, hay… no”, expresó al respecto.

Finalmente, Yáñez negó que nuevamente haya tenido problemas con la prensa. “Me $%&# cuando dicen eso, porque yo la verdad, el otro día me agarraron allá afuera de la empresa y realmente cuando yo no tengo nada que decir… ¿para qué voy a decir?”.

