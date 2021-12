Alejandro Fernández espera un milagro para su padre, Vicente Fernández

Desde que era niño Alejandro Fernández aprendió de Vicente Fernández que no importaba las desgracia, el show tenía que continuar, por eso es que “El Potrillo” está de gira con su disco “Hecho en México”, mientras su papá sigue internado en un hospital de Guadalajara, pero lo tiene presente en cada concierto.

“Vamos a necesitar mucho de sus oraciones y de sus buenas vibras. Gracias a todas aquellas personas que se han molestado, familia, amigos o fans, por escribir y desear que mi padre se recupere. Nosotros también estamos en eso, es un momento muy crítico y difícil, pero esperamos mucho, porque somos muy creyentes de La Guadalupana y de Dios, y esperamos un milagro. Y se puede hacer solo si todos nos juntamos y deseamos un fuerte aplauso, por favor”, dijo el intérprete durante su concierto en el Auditorio Nacional, la noche de este jueves.

El público respondió con gran euforia y acompañó a “El Potrillo” a cantar “Mentí”, el último tema que grabó en el estudio con “El Charro de Huentitán”, en el penúltimo bloque del segundo concierto, de tres programados, en el Coloso de Reforma.

La velada comenzó en punto de las 21:00 horas y desde que salió al escenario, se mostró alegre ante los gritos ensordecedores de las miles de personas que se dieron cita al escuchar los acordes de “Tantita pena”.

Alejandro Fernández se reencontró con el público chilango para cantar sus éxitos, que sin importar el género tenían arreglos similares a los de su disco “Hecho en México” para interpretarlas acompañado del mariachi. La noche siguió con “Es la mujer” y “Estos celos”, en esta última aprovechó para mencionar a su papá por primera vez.

“Ha sido muy larga la espera, muchos hemos sufrido y algunos han partido. Esta noche los invito a dejar que la música sea nuestra medicina, porque ésta es alegría. Cantar es vivir y vivir es increíble. Esto es hecho en México. Muchas gracias”, dijo.

Dando una pequeña introducción de los temas interpretó uno tras otro sus hits: “Estuve”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Unas nalgadas” y “Mátalas”, pero también cantó sencillos más recientes, entre ellos “Amor tumbado” y “Más no puedo”, que hizo en colaboración con Natanael Cano y Christian Nodal, respectivamente.

“Dentro de la pandemia tuve mucho tiempo para hacer muchas cosas, hasta hijos -bromeó- no, no es cierto. No puedo, si puedo, pero no puedo porque tengo muchos…. Y después tuve la fortuna de hacer colaboraciones con artistas muy exitosos”, contó.

Foto: Especial

El único heredero del talento de “Chente”, recorría el escenario cantándole al público. De repente se acercaban a él las dos coristas o algunos de los músicos que tocaron. El mariachi estaba compuesto por 11 miembros, pero también había un baterista, un percusionista, un acordeonista, dos tecladistas y las personas encargadas de la parte de metales.

En el entarimado también había una mesa donde tenía un vaso y una toalla, a ésta se acercaba de tanto en tanto para refrescarse. De fondo, pantallas verticales distribuidas a lo ancho del espacio, en el que se proyectaban imágenes de paisajes, diseños coloridos o estampados de flores.

“A lo largo de la cuarentena moría de ganas de cantarles e interactuar como ahorita, ya se llego la parte más íntima del concierto. Vamos a ponernos como si estuviéramos en la sala de la casa, vamos a encuerarnos… pero del alma. Tratando de olvidar a una ingrata o a un ingrato”, expresó antes de interpretar “Por tu adiós”.

Este bloque siguió con “No”, del maestro Armando Manzanero, “Duele”, “Sé que te duele”, “Te voy a perder”, “Te olvidé” y “Decepciones”, ésta última de Edén Muñoz, de Calibre 50.

Alejandro agradeció al público por acompañarlo en este show, recordando que la pandemia llegó a México cuando tenía fechas en el Auditorio Nacional, y tuvo que posponer una, por eso invitó a sus fans a seguir cuidando para que los conciertos sigan, aunque sea con esta normalidad.

Fue entonces cuando pidió al público un aplauso para pedir por la mejoría de su padre. Tras “Mentí”, siguió con “Me dedique a perderte”, “Dónde vas tan sola y “Como quién pierde una estrella”, con ésta última salió del escenario en medio de la ovación del público, tras 90 minutos de música. Pero ante la insistencia y los gritos de “otra y otra”, regresó para deleitar a sus seguidores con más canciones, aún con el traje de charro negro que utilizó toda la noche, entre ellas “Nube viajera” y “Se me va la voz”.

