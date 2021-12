Daniela Berriel continuará demanda contra Eduardo Ojeda por abuso físico

Luego de que la actriz Daniela Berriel demandara a Eduardo Ojeda por violación con apoyo de Gonzalo Peña, y las autoridades de Acapulco desestimaran el caso, ahora la artista ha decidido continuar con el proceso legal el próximo año.

Así lo dio a conocer a su llegada a la Black Carpet de Paramount+, Berriel confesó a la prensa que su principal prueba para continuar con este proceso legal será el testimonio que hizo Gonzalo Peña, quien continúa prófugo de la justicia, ya que la orden de aprehensión en su contra sigue vigente.

Recordemos que la actriz denunció haber sido violentada por Eduardo a principios del 2020 en un viaje a la costa de Guerrero, cuando Ojeda y Peña le propusieron hacer un trío sexual y ella no aceptó.

“Yo creo que marzo, es un periodo más largo, pero de que sigue en pie, sigue en pie, y todo va caminando muy bien. El juez dejó en libertad a Eduardo injustamente, dando esas pruebas, dando argumento, y que vean la perspectiva de género, porque mi juicio no se ha llevado así, con perspectiva de género, eso es lo importante, que lo tienen que ver con la voz de las mujeres”, explicó.

Sobre las declaraciones de Peña que dan validez a su relato contra Ojeda, Berriel puntualizó: “totalmente, ahora sí todas las pruebas, mis testigos, porque tengo testigos, obviamente, principalmente Gonzalo, pero bueno, todavía hay una orden de aprehensión en contra de Gonzalo, o sea, está como prófugo”.

Inmediatamente después, la artista aclaró que desconoce el paradero de su colega. “Yo no sé dónde está, otra vez desapareció de redes sociales, entonces yo no sé dónde esté, porque está prófugo”.

Finalmente, Daniela puntualizó que, a pesar de esta situación, la declaración de Peña es totalmente válida para su denuncia, además de confesar que ya se encuentra lista para volver a trabajar en el medio artístico.

“Ya estoy casteando, ya tengo la energía, la fuerza, entonces eso es lo más importante, que estuviera emocionalmente fuerte, que estuviera bien, porque no, este año no me sentía capacitada para estar en algo así”, remató.

alg

Sigue leyendo

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, no teme por repercusiones sobre manifestaciones para exigir justicia para su hijo

Eugenio Derbez: ¿Qué estudió el famoso comediante y actor mexicano?

"¿Quién es una argentina para hablar de mi padre?": Alejandro Fernández explota por libro sobre "El Charro de Huentitán"