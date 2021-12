Lucerito Mijares reaparece como nunca antes vista; conquista con nuevo look

Lucerito Mijares se ha convertido en una de las jóvenes más queridas por el público, pues desde que apareció cantando con sus padres demostró que no sólo heredó su talento, también su carisma. La hija de Lucero y Manuel Mijares no deja de sorprender a sus seguidores y esta vez reapareció con un nuevo look que conquistó a todos.

La joven de 16 años cada vez consigue más popularidad, aunque no ha debutado oficialmente en la música, ya que hasta el momento sólo ha colaborado en presentaciones de sus progenitores. Sin embargo, pronto lanzará una canción navideña, la cual ha generado polémica por ser un éxito de Ángela Aguilar.

La hija de 'La Novia de América' interpretará 'Noche de Paz', un tema que será parte del álbum ¡Feliz Navidad!, de su papá, quien también invitó a Lucero, por lo que la mayoría de la familia -excepto su hijo José Manuel- estará presente en esta producción musical que es muy esperada por los fans.

Lucerito Mijares presume nuevo look

A pesar de que la primogénita de Mijares no actualiza sus redes sociales como Instagram, siempre se deja ver en las plataformas de sus amigos, como fue el caso de Gerry Pérez-Brown, con quien compartió escena en la obra 'La Jaula de las Locas', donde hizo su debut como actriz musical.

En dicha puesta en escena, la joven tuvo que hacer un radical cambio de look, pues utilizó vestuarios llamativos y un maquillaje exagerado, algo poco común en ella que es muy discreta en su estilo de vestir.

En su reciente visita al Teatro Hidalgo, Lucerito Mijares volvió a mostrar que también le gusta maquillarse y lucir hermosa, sobre todo para salir al escenario, pues en un reciente video compartido en las cuentas de Gerry Pérez-Brown, la hija de los intérpretes de 'El Privilegio de Amar' sorprendió con su nueva imagen.

Lucerito estuvo unos días en México para hacer una participación especial en la obra La Jaula de las Locas, de la que fue parte hasta hace unos meses. Después regresó a Estados Unidos a continuar sus estudios en su lujosa escuela.

