"Amalgama", la nueva película de Carlos Cuarón sobre dolor y placer

Durante un congreso de dentistas el placer y el dolor se unen en la personalidad de cuatro personajes interpretados por Tony Dalton, Miguel Rodarte, Manolo Cardona y Stephanie Cayo. En Amalgama las pasiones se hacen vivas, pero también las historias personales de cada protagonista, así lo describe el director mexicano Carlos Cuarón.

"Es una película en la que nos dimos cuenta Luis Usabiaga y yo que el tema principal era el dolor y cómo a los dentistas los relacionamos así, la historia fue muy orgánica, quisimos mostrar seres humanos normales y que a lo largo de la película viviéramos su dolor y que fueran sacando sus secretos", comentó en entrevista el creador.

Sobre el papel de la mujer que tiene en la historia Carlos Cuarón abundó, "todo tiene mucho que ver con las relaciones tóxicas que tiene cada uno de los personajes, y por el otro lado la enorme sensualidad de Elena interpretada por Stephanie Cayo, quien con mucha fortaleza y de una manera muy sensual manipula a los tres hombres en pantalla, porque toda la historia de dolor de este personaje solo se muestra con mensajitos".

“El personaje de Elena es muy importante en el filme, ya que quise mostrar a una mujer del siglo XXI, que toma sus propias decisiones y que se hace responsable de cada una de ellas", aseguró Carlos Cuarón.

El director y guionista de Rudo y Cursi agregó, "el sentido del humor es algo que se me da natural y que me gusta explorar, mis películas no son una comedia convencional. Lo que me gusta es la complejidad de los personajes y el absurdo de la condición humana, y a través de eso es que sale la comedia”.

El nominado al Oscar en 2002 por el guion de Y tu mamá también empezó a escribir la trama cuando conoció a Manolo Cardona en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias.

Para Cardona el proceso de cada uno de los protagonistas tuvo que ver con "entender a los personajes, hacer una investigación propia, cada uno con sus dentistas, ver consejos, términos, palabras, que para nosotros era desconocido, luego el trabajo en mesa con Carlos, y es lo que ahorita se vera en pantalla”.

Por Nayely Ramírez Maya

