Una fan hizo LLORAR a Consuelo Duval; descubre la CONMOVEDORA razón

Consuelo Duval es una de las actrices más importantes en México, pero en esta ocasión no vamos a hablar de su paso por la “Familia P.Luche” o como investigadora en “¿Quién es la máscara?", sino de un detalle por parte de un fan que la llevó a las lágrimas, esto al recibir uno de los detalles más bonitos de toda su vida.

A través de redes sociales la interprete de “Federica P.Luche” compartió el detalle que tuvo una fan con ella. En la publicación dejó claro fue el regalo más bonito que le han dado en su vida, además de mostrar la carta que le dio la pequeña y el peluche de Winnie Pooh.

En el mensaje que acompañó el video y la foto que subió la investigadora de “¿Quién es la máscara?", explicó que la pequeña la vio en la calle y después de gritar de emoción le pidió que esperara porque quería darle algo. Lo que no esperaba era que fuera un detalle que la llevaría hasta las lágrimas.

La historia con su fan

“Me siento muy conmovida porque ayer, mientras grababa, se acercó a mí un angelito gritón! Hicimos contacto visual al mismo tiempo, y me miraba tanto que le dije ‘Gracias!!’ En cuanto hablé, me reconoció la voz y empezó a gritar: ‘Eres tú, eres tú!!’ mientras sus ojos brillaban de felicidad y el abrazo que me dio no tiene descripción, no hay palabras (ya voy a llorar)”, comenzó el relato de Consuelo.

En el mensaje Duval dejó claro que la pequeña se tardó dos horas en regresar con el detalle que le quería dar, pero a pesar de eso decidió esperarla; eso sí, la realidad es que la espera valió la pena, ya que la actriz confirmó que es el regalo más hermoso que ha recibido en toda su vida. Posteriormente confirmó que sabe que la importancia que tiene en la vida de su fan, por lo que aseguró que de rodillas le da las gracias a Dios por Ely y su alma pura e inocente.

“Ella tiene un mundo especial, y me incluyó en él, piensa todos los días en mi y verme en la tele la hace feliz. De rodillas le doy gracias a Dios por Ely, alma pura e inocente que sólo sabe dar amor y abrazos que te sacuden el alma”, continuó el mensaje de la también comediante.

