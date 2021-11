"¿Quién es la máscara?": María del Sol era Monstruo de las Nieves, la novena ELIMINADA del programa

“¿Quién es la máscara?” sorprendió este domingo 7 de noviembre con el combate de Perezoso, Sapo y Monstruo de las Nieves que dieron todo en canto y baile sobre el escenario dejando un gran reto para los investigadores.

Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Monica Huarte dieron la bienvenida este domingo a María León en el panel de investigadores, la cantante se llevó el triunfo de la segunda temporada de “¿Quién es la máscara?” como Disco Ball.

El primero en presentarse sobre el escenario fue Perezoso, seguido de Sapo que se perfila como el favorito por Yuri hasta el momento, pero Monstruo de las Nieves no se quedó atrás conquistando al público con su interpretación.

La decisión de salvar a uno de los personajes causó conflicto entre los investigadores, lo que llevó a que, por primera vez en "¿Quién es la máscara?", fuera el público quien votara en dos ocasiones para salvar a las celebridades, el primero fue Perezoso y el segundo Sapo tras un nuevo combate.

Monstruo de las Nieves se convirtió entonces en la novena eliminada de la tercera temporada de “¿Quién es la máscara?”, revelando que tras el personaje se encuentra la estrella de los 80, María del Sol.

María del Sol era Monstruo de las Nieves. Foto: Instagram @mariadelsol10

"En momentos difíciles me llevaste a mi infancia y me hiciste reír y me hiciste recordar momentos inolvidables. Eres muy especial y te llevo en mi corazón por siempre”, fueron las palabras de María del Sol a su personaje en el reality show.

Eliminados de "¿Quién es la máscara?"

La competencia avanza y las celebridades que continúan darán todo por mantener su lugar en el reality show y sumar a los ganadores: Vadhir Derbez y María León, Camaleón y Disco Ball respectivamente.

Hasta el momento han dejado la competencia Maurio Garza que se escondía tras el personaje de Brócoli, además de la clavadista olímpica Paola Espinoza que destapó estar bajo la máscara de Caracol.

También han salido de “¿Quién es la máscara?” la leyenda del boxeo en México, Ricardo "El Finito" López, que estaba tras Perro. El tiktoker Kunno fue el siguiente en abandonar el programa dejando atrás su personaje de Caperuza.

La periodista deportiva Adriana Monsalve estaba tras el personaje de Hormiga Reina y Emmanuel Palomares dejó ver su talento sobre el escenario como Jocho, aunque esto no lo salvó de ser el séptimo eliminado de la competencia.

Lorena Herrera destapó que se encontraba tras el personaje de Sirena, algo que sorprendió al público y los investigadores. Faisy también fue eliminado y él se escondía tras Zarigüeya.

