Novia de Octavio Ocaña hace EMOTIVA felicitación a "Benito" en su cumpleaños 23: "Hasta donde estés"

Este domingo 7 de noviembre, el famoso y querido actor, Octavio Ocaña, celebraría su cumpleaños número 23, sin embargo, ya no pudo festejar debido a que murió de forma trágica hace apenas unos días, no obstante, su ausencia física no impidió que su prometida, Nerea Godínez, le preparara una serie de sorpresas a “Benito” pues aseguró que él sigue estando muy cerca de ella.

Fue a través de historias de Instagram donde la prometida del actor compartió las imágenes de los regalos, del pastel y hasta de los adornos que tenía preparados para el actor pues aseguró que, pese que ya no esté vivo el actor, los planes que tenían juntos se seguirán llevando a cabo.

“Feliz cumple, mi rey hermoso, Te amo eternamente. Nuestros planes siguen en pie mi rey, todo lo que íbamos a hacer juntos se hará estés o no estés. ¡Te amo amor de mi vida! De aquí a donde te encuentres”, escribió en sus historias Nerea Godínez, quien compartió que había mandado a hacer un pastel de fondant que tenía una cámara fotográfica y un rollo en el que aparecían múltiples imágenes del actor.

La novia de "Benito" tenía preparadas varias sorpresas para el actor. Foto: IG: nerea.gogo

En otras historias dejó ver adornó con globos para celebrar al actor, además, mostró uno de los regalos, el cual era una hoja de algún árbol en la que estaba impresa una imagen de ambos, además, lamentó que “Benito” ya no pudiera ver todos sus regalos y sorpresas.

“Mi rey ya no alcanzaste a ver todos los regalos y sorpresas, m niño, pero al final todo es para ti y sé que lo estás viendo”, señaló la novia del actor en sus historias, posteriormente, la joven compartió en una publicación la fotografía de uno de los regalos principales que tenía para el emblemático “Benito”, una botella de tequila personalizada con una fotografía de ambos besándose.

“Sé que este hubiera sido tu hit, TE AMO PAPI, ya con el tiempo te escribirá tantas cosas que quedaron por decirte pero que al final sabías… ¡TE AMO! Feliz cumpleaños hasta donde estés (qué yo sé que por aquí andas cerquita de todos), nosotros por la eternidad”, finalizó su texto Nerea Godínez.

Dicha publicación de la novia de Octavio Ocaña alcanzó rápidamente los 45 mil likes en Instagram y como era de esperarse, las muestras de cariño y solidaridad de los seguidores, amigos y familiares del actor no se hicieron esperar.

No cambia la versión oficial

Pese a que el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, señaló que había ordenado revisar el caso de la muerte de Octavio Ocaña, aún no se informa cuál será el curso de las investigaciones o si el caso será atraído por la FGR como se había anticipado por lo que la versión oficial emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha cambiado y se sigue sosteniendo que el actor murió por un impacto de bala en la cabeza, el cual, disparó de forma accidental al accionar el arma que portaba al momento de la persecución.

