Discordia en Exatlón: Briseida fue ELIMINADA, pero los ROJOS no están conformes; aquí las pruebas

Este domingo se puso literalmente color de hormiga en Exatlón México, pues tres mujeres de Guardianes se tuvieron que enfrentar en el Duelo de Eliminación después de que Conquistadores tuvieron un buen desempeño a lo largo de la semana y en los dos primeros circuitos de esta noche.

Fue así como Antonio Rosque anunció a las atletas rojas que se enfrentarían en la etapa más difícil del reality, esto al ser las de más bajo rendimiento durante toda la semana que fue la número 12.

¿Quienes se enfrentaron?

Gabriela Espinosa

Ella mencionó que, a punto de estallar en llanto, que se sentía frustrada. Sin embargo, aseguró que seguirá adelante porque aún tiene mucho que ofrecer en el programa. ¡Voy a salir con todo!

Paulina Martínez

La atleta recordó que es su tercera eliminación y "he regresado más fuerte". Aseguró que las eliminaciones sacan lo mejor de ella y que se encuentra gozando mucho estar en Exatlón.

Alan Mendoza, al ser el participante con mejor rendimiento, tuvo la responsabilidad de nombrar a la tercera chica que se enfrentará a sus compañeras en la etapa donde una deberá dejar el programa; eligió a Briseida.

Briseida Acosta

Mencionó que está emocionada. "Creo que es la mejor decisión, pero le va agarrando amor a los circuitos complejos". Cabe destacar que ella dijo estar consciente de haber sido una de las participantes más débiles, por lo que ella debería de estar en el Duelo de Eliminación.

Briseida Acosta deja Exatlón México

Después de una reñida competencia, donde el factor más complejo fue encestar dos pelotas en canastas giratorias y tras atravesar un complicado circuito que les demandó mucha de sus energías, las chicas dejaron el alma. No obstante, Briseida terminó por caer ante Gabriela y Paulina.

Cabe destacar que el resultado no le agradó para nada al equipo rojo y mucho menos a Pau, quien tras conocer el resultado pateó las pequeñas gradas rojas y citó: "así no era, así no era". Asimismo, Gabriela, quien disputó su primer Duelo de Eliminación, buscó a Briseida para abrazarla, pero ésta la rechazó.

Gaby se supo rechazada, a pesar de haber ganado, y terminó haciendo surcos en la arena con su dedo. Sin embargo, Pau se acercó y la abrazó: "Discúlpame por todo. Perdóname por todo. Te quiero mucho, te ganaste tu lugar", le dijo aún con lágrimas en los ojos.

Cuando tuvo la palabra para despedirse, le pidió a Gaby que así como tuvo el tino para encestar las pelotas, que terminaron por sacarla del programa, lo haga con más ganas frente a "las azules", pues todo el equipo de Guardianes la va a necesitar en las duras pruebas de cara a la semana 13.

La salida le dolió a los seguidores de la TKD, pero también a Antonio Rosique, quien se aguantó las ganas de derramar las lágrimas: "Tenerte aquí fue maravilloso", le dijo junto con todo un discurso emotivo.

