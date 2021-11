Ventaneando: Denuncian robo de celular al interior del programa, ¿habrá repercusiones?

El exitoso programa de espectáculos de TV Azteca, Ventaneando, podría estar en severos problemas debido a que se dio conocer que uno de los colaboradores cercanos a Pati Chapoy fue víctima de un robo y, por si fuera poco, están recibiendo mensajes intimidatorios en los que amenazan con filtrar información confidencial que pondría en riesgo a algunos miembros de la producción.

Fue el reportero del famoso programa, Ernesto Hernández, quien denunció en sus redes sociales el haber sido víctima de la delincuencia pues señaló que durante un asalto lo despojaron de su celular. Posteriormente, el periodista, quien es muy allegado a Pati Chapoy, informó a través de sus redes sociales que recibió múltiples mensajes en los que lo amenazaban con filtrar información confidencial de sus contactos, entre los cuales, se encuentran los titulares de la emisión y otros miembros de la producción.

Las amenazas de los delincuentes le llegaron al periodista de Ventaneando vía SMS y en los mensajes le pedían desactivar el localizador del teléfono para que pudieran restaurarlo y venderlo por lo que para ejercer presión le dicen que en caso de no hacer caso comenzarían a filtrar números y direcciones de sus contactos, entre los cuales, se encuentran otros colaboradores del programa de espectáculos, como se mencionó antes.

“…Ya que no quiso por la buena desbloquear el teléfono, ahora va por la mala, te doy una hora para que desactives el localizador del iPhone para que yo lo pueda restaurar y vender, sino lo haces vamos a tener que hacerte otra visita y aparte voy a tener que empezar a mandar los números de todos tus contactos, así como direcciones de varios de ellos”, se puede leer en la denuncia que el periodista Ernesto Hernández hizo en sus redes sociales.

Cabe mencionar que, se desconoce si el periodista realizó alguna denuncia formal antes las autoridades por el robo de su teléfono celular, sin embargo, se sabe que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México intentó contactarse con el periodista para ofrecerle atención personalizada, sin embargo, se desconoce si el caso ya tuvo una resolución o si el peligro de una filtración de información sigue latente.

Tras el robo del celular, Pati Chapoy y Pedrito Sola publicaron en sus redes sociales que algunos contactos de Ernesto Hernández trataron de ser extorsionados por lo que pidieron no hacer caso a los mensajes de los delincuentes.

Linet Puente explica su ausencia en Ventaneando

El lunes 1 y martes 2 de noviembre, Linet Puente brilló por su ausencia en Ventaneando por lo que comenzaron a surgir rumores sobre su salida del programa, sin embargo, la querida conductora reapareció el miércoles 3 en el programa y fue a través de sus redes sociales donde explicó que su presencia en el programa no está en peligro, sino que todo se trató de una fuerte infección estomacal que le provocó una intensa diarrea.

“Hola, cómo están todos, oigan fíjense que ya estamos de vuelta en Ventaneando, dos días ausentes porque me dio chorro básicamente, para variar. Nunca me da, la verdad es que no, pero ahora sí, me dio diarrea, una infección estomacal de miedo”, señaló Linet Puente quien posteriormente bromeó con la situación y aseguró que ya estaba totalmente recuperada.

Ventaneando tiene más de 25 años al aire. Foto: Especial

