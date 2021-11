Conductora de Hoy hace fuerte BERRINCHE en programa en vivo, ¿le costará su puesto en el matutino?

Nuevamente, el programa matutino Hoy se colocó en el ojo del huracán después de que una de las conductoras más queridas y polémicas de la transmisión explotara frente a las cámaras de televisión, acción que no pasó desapercibida para los seguidores, quienes pedieron su salida inmediata.

En este 2021, el matutino de Televisa, uno de los más vistos en la actualidad es conducido por estrellas de la talla de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Andrea Escalona y Tania Rincón; una de ellas fue la que no soportó perder y explotó frente a todos.

Conductora de Hoy hace fuerte berrinche

Durante la transmisión de este miércoles 3 de noviembre, en la sección "Pásale al pizarrón", los conductores del matutino se encontraban divididos en equipo y la competencia marchaba de manera tranquila.

Sin embargo, todo cambió después de que Andrea Escalona compitiera contra Tania Rincón, resultando ganadora la exconductora de Venga La Alegría y Guerreros 2021, algo que no gustó nada a su rival.

Sin guardarse nada, Andrea Escalona arrojó su plumón en clara señal de descontento ya que argumentó que las palabras de Tania Rincón no se entendían; ante ello, todos sus compañeros hicieron cara de preocupación.

Al preguntarle qué había pasado, la actriz de teatro y televisión señaló que lo escrito por Tania Rincón no se entendía por lo que no tenía que recibir el punto. En su defensa, la nueva conductora de Hoy le recomendó que no se enojara y menos por un juego.

Fans piden su salida

Después de que el matutino de Televisa decidiera subir el video de la controversial y divertida discusión, fans del programa Hoy pidieron la salida inmediata de Andrea Escalona pues aseguraron que arruina el programa y no sabe perder.

En el canal de YouTube, los seguidores de la televisora de San Ángel argumentaron que Andrea Escalona tuvo una actitud bastante berrinchuda, algo que mancha el talento y simpatía que transmiten sus demás compañeros de transmisión.

"Que horrible Andrea Escalona, ya sáquenla" y "Escalona arruina el programa, que tipa tan berrinchuda", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Los fans pidieron su salidaFoto: Especial

La tundieron en redes sociales. Foto: Especial

Pese a los fuertes ataques que recibió en redes sociales, el berrinche de Andrea Escalona se trató solo de una broma pues es más que claro que se ha consolidado comp una de las cartas fuertes del programa Hoy.

SIGUE LEYENDO

Galilea Montijo es humillada por Alex Kaffie; expone su pasión por estos lujitos

¿Sin amigos en Hoy? Marisol González celebra el cumpleaños de su esposo sin sus excompañeras del matutino