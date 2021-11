BTS: ¿Quién era Go Soo Sung? La joven actriz que robó la atención tras protagonizar sus videos

¿Quién es Go Soo Sung? BTS es muy conocido y respetado dentro de la industria coreana por su aporte a la cultura K-Pop y el reconocimiento a nivel mundial. Los idols han trabajado con varias estrellas de la industria, entre ellas una joven actriz que se robó el cariño de ARMY.

Aunque siempre han sido 7 integrantes, en su carrera han colaborado con mujeres cantantes, actrices, y compositoras como Adora, considerada como la octava integrante del grupo. Sin embargo, hay una joven que quedará en la memoria de las fans para siempre y quedará en el legado de BTS gracias a su trabajo.

En 2017 y como parte de su creciente éxito, BTS fue elegido como Embajador de Turismo honorario para la Metrópolis y participaron en la campaña "Vive Seúl como yo". Como parte de sus promociones, la banda K-Pop estrenó la canción "With Seoul" junto a un video musical que protagonizó esta actriz.

La joven actriz que trabajó con BTS

La protagonista se trataba de Go Song Jung, una joven actriz conocida por su papel en el dorama "Goblin", donde interpretó a uno de los fantasmas que perseguía al personaje de Kim Go Eun. Sin embargo, se robó la atención de ARMY tras darse a conocer que protagonizó el MV de "With Seoul".

La joven visita los lugares más emblemáticos de Seúl acompañada de las voces de BTS a lo largo del video, su talento le permitió protagonizar este proyecto de la banda. Sin embargo, el año pasado se dio a conocer la noticia de su muerte a la temprana edad de 24 años.

Aunque no se reveló la verdadera causa de su fallecimiento, se cree que murió por cáncer. Desde entonces, ARMY expresó sus condolencias a través de las redes sociales, pues tuvo la oportunidad de trabajar junto a BTS, ganándose el cariño y reconocimiento de las fans.

