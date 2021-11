Burro Van Rankin "es un mandilón", asegura Yordi Rosado | VIDEO

En el inicio de “Miembros al Aire”, Valeria Marín estuvo como invitada para sacer los trapitos al sol de los conductores, quienes sin dudar aceptaron la dinámica que había planteado la conductora. Después de confirmar que ninguno de los que estaban presentes (Raúl Araiza, Yordi Rosado, Burro Van Rankin, Paul Stanley y José Eduardo Derbez) era mujeriego, la periodista decidió cambiar la dinámica para dijeran algo que pocos conocen de los presentadores.

Después de escuchar la anécdota del hijo de Derbez y Ruffo, donde confirmó que la marihuana no le siente bien en la panza, motivo por el que no la consuma, llegó el momento de destapar los secretos de los demás, mismo donde el “Negro”, comenzó explicando que al “Burro” lo tachan de pedo (borracho) y pedorro, situación que no le encantaba a Valeria.

La comentarista deportiva quería un dato que no fuera “obvio” sobre los integrantes de “Miembros al Aire”, algo que ni ella, ni los fans del programa supieran y los dejara con la boca abierta. El también escritor y productor fue el encargado de soltar la bomba que dejó sin palabras a la conductora de TUDN.

Es un mandilón

Rosado tomó la palabra para asegurar que era algo que pocos conocían de Van Ranki, ya que su fama de borracho lo mantiene lejos de ese lado “cursi” o “romántico” que puede tener. El conferencista no dudó en decir que su compañero era “mandilón”, esto debido a que

“Yo sé una del Burro que casi nadie se sabe”, dijo Yordi, a lo que respondió Van Rankin “no te pases de lanza cabrón”. Yordi prosiguió “Es bien, bien, bien mandilón”, a lo que Valeria preguntó si eso era mala fama mientras que el presentador de hoy confirmó que era cierto.

“Es bien mandilón y súper papá. Le manda fotos de sus hijos a todos”, pero no fue todo, ya que después confirmó que también es el más coqueto de todos los que estaban presentes a lo que Jorge contestó que suelta muchas “pendejadas”, pero en realidad no espera que le contesten, ya que si lo hacen le da miedo y se va.

