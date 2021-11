Silvia Pinal y su lujosísima mansión con un retrato original de Diego Rivera y muebles exclusivos | VIDEO

Silvia Pinal es una de las actrices más populares y queridas de nuestro país, quien comenzó su carrera en el teatro, antes de convertirse en una diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, donde compartió créditos con grandes figuras como Pedro Infante, Mario Moreno 'Cantinflas' y Germán Valdés 'Tin Tan'.

La estrella de 90 años, nacida en Guaymas, Sonora, ha tenido una vida llena de éxitos y estabilidad económica. Bajo este panorama, es comprensible pensar que a lo largo de su vida se haya dado ciertos lujos. Por ejemplo, su opulenta casa. ¿La conoces?

El hogar de la actriz posee una arquitectura envidiable y está ubicado en la colonia residencial Jardines del Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. La estrella vive ahí desde el año 1961.

Varias han sido las ocasiones en las que Silvia Pinal ha permitido que medios de comunicación entren a su morada. Durante una entrevista para el programa Hoy, la famosa diva contó que Pedro Infante iba a su casa y le cantaba a su abuelita, quien a manera de agradecimiento le preparaba tacos al icónico actor del Cine de Oro.

Al entrar, lo primero que se observa es un gran jardín exterior con abundantes plantas. El camino de la entrada lleva hasta una mesa rectangular color marrón en la que pueden estar de 10 a 12 personas.

Una gran alberca está construida a un lado de dicha mesa. Más adelante se encuentra la sala, compuesta por tres sillones blancos de alta calidad y una mesa de centro color rojo. A lo largo y ancho de su residencia, las paredes cuentan con una gran cantidad de cuadros.

De hecho, el más importante es el realizado por el pintor mexicano Diego Rivera. Se trata de un retrato de cuerpo completo que se encuentra en la planta baja de su domicilio. Si quieres saber cuánto le cobró el artista a la actriz por la obra, entra en este enlace.

Otro de los lugares que destacan en la mansión de la también empresaria es una terraza ubicada a un costado de su habitación y que se ha convertido en uno muy especial para ella, pues durante mucho tiempo la tenía olvidada. Hoy en día acostumbra comer ahí.

"Ya tengo ahí comedorcito, café y me quedó muy bien. Desayuno y ceno ahí, ya no en mi recámara. He ido acomodando cosas para sentirme más a gusto y la casa me gusta mucho", expresó en una entrevista para la revista ¡Hola! en 2016.